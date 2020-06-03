Главный санитарный врач Хабаровского края: на рабочих местах маски и перчатки обязательны

Пока в столице России ослабляют режим самоизоляции, открывают парки и разрешают заниматься спортом на свежем воздухе, жителям Хабаровского края, наоборот, предписывают строже соблюдать меры безопасности.

Татьяна Зайцева, главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю издала постановление, в котором по пунктам расписала, что и кому нужно делать, чтобы зараза не расползалась по региону. Перечислю вкратце.

ГИГИЕНА - ВЕЗДЕ

На каждом предприятии должен быть пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств для уборки, обработки рук, масок-респираторов и перчаток. Все сотрудники, находящиеся в офисах, должны работать в средствах индивидуальной защиты. Подчеркну, что именно работодатель обязан обеспечить работников всем этим, а не работник за свой счет.

На крупных предприятиях, где есть несколько отделов, цехов и прочего, нужно максимально ограничить межцеховые контакты, вплоть до организации работы в несколько смен. Да и поболтать с коллегами на обеденном перерыве тоже не получится: Татьяна Зайцева рекомендует посменную организацию обедов в производственных столовых.

А ЕСЛИ СТОЛОВОЙ НЕТ?

- При отсутствии столовой ввести запрет приема пищи работников предприятия на рабочих местах, предусмотрев выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозаторами для обработки рук кожным антисептиком, - отвечает Татьяна Анатольевна в своем постановлении.

Командировки - только по крайней необходимости, никаких массовых мероприятий в коллективах и уж тем более совместных акций с коллективами других предприятий. Совещания проводить в модном нынче режиме видеоконференции. Если, конечно, есть технические возможности.

«УДАЛЕНКА» В ПРИОРИТЕТЕ

По-прежнему приветствуется удаленная работа, если рабочие обязанности позволяют. Общение между сотрудниками главный санитарный врач края также настоятельно рекомендует вести в электронном формате: почта, телефон, теле…, в общем, мессенджеры и приложения для конференц-связи в помощь.

Места общего пользования нужно обрабатывать каждые два-четыре часа: мыть полы, перила, дверные ручки, протирать столы, стулья, оргтехнику и прочее. Каждые два часа - проветривать помещения, а если погода позволяет, постоянно держать окна открытыми.

Утренние фильтры на предприятиях - обязательная вещь. В идеале, конечно, каждому перед выездом в офис или по рабочим надобностям стоит самому измерить себе температуру. Чтобы лишний раз не подвергать опасности окружающих по пути на работу. Напомнила Татьяна Анатольевна и о том, что при симптомах простуды нужно вызывать врача на дом. Варианты «само пройдет» и «авось, не корона» давайте забудем. По краю есть несколько очагов инфекции, где из-за одного сотрудника заболевали окружающие, и предприятия пришлось закрыть на карантин.

А КАК ЖЕ ВАХТА?

Отдельный блок мер касается вахтовиков.

- На предприятиях, работающих вахтовым, сезонным методом нужно обеспечить: предварительную обсервацию всех прибывших (включая администрацию, обслуживающий персонал) на 14 дней с проведением лабораторно¬го контроля на COVID-2019 за двое суток до отправки на вахту, - отмечено в постановлении.

На территорию, где работают вахтовики, главный санитарный врач края не рекомендует пускать посторонних. Естественно, что в самом вахтовом поселке нужно соблюдать те же меры безопасности, что и в постоянных офисах.

По мнению Татьяны Зайцевой, только такие - комплексные, планомерные - меры помогут изменить ситуацию в лучшую сторону.

Напомню, режим самоизоляции в Хабаровском крае губернатор Сергей Фургал продлил до 10 июня. Что будет после этой даты, зависит от уровня и темпов заболеваемости. То есть от того, насколько мы с вами будем беречь себя и своих близких.