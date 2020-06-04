2020-06-04T04:24:21+03:00
Это - Хабаровск!

Куда ведет коронавирус? Новые принципы получения высшего образования

Прямой эфир 4 июня на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Куда ведет коронавирус? Новые принципы получения высшего образованияКуда ведет коронавирус? Новые принципы получения высшего образованияФото: Сергей ПЯТКОВ
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Коронавирус останавливает город за городом, страну за страной. Можно ли считать эту остановку новым стартом? Одно из последствий распространившейся инфекции – переход в онлайн практически всех сфер. Это касается и экзаменов, и приемных кампаний, и академических церемоний. Часть университетов перешли на дистанционное обучение, организовав курсы подготовки для преподавателей. Часть отказались от проведения занятий до осени, ссылаясь на цифровое неравенство. Как проходит получение высшего образования в период самоизоляции, рассказал декан факультета управления и технологий Хабаровского государственного университета экономики и права Михаил Бурик.

Михаил Бурик, декан факультета управления и технологий Хабаровского государственного университета экономики и права Фото: Сергей ПЯТКОВ

Михаил Бурик, декан факультета управления и технологий Хабаровского государственного университета экономики и праваФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 04_06_2020.

ХГУЭП 04_06_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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