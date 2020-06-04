Куда ведет коронавирус? Новые принципы получения высшего образования

Коронавирус останавливает город за городом, страну за страной. Можно ли считать эту остановку новым стартом? Одно из последствий распространившейся инфекции – переход в онлайн практически всех сфер. Это касается и экзаменов, и приемных кампаний, и академических церемоний. Часть университетов перешли на дистанционное обучение, организовав курсы подготовки для преподавателей. Часть отказались от проведения занятий до осени, ссылаясь на цифровое неравенство. Как проходит получение высшего образования в период самоизоляции, рассказал декан факультета управления и технологий Хабаровского государственного университета экономики и права Михаил Бурик.

Михаил Бурик, декан факультета управления и технологий Хабаровского государственного университета экономики и праваФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 04_06_2020.