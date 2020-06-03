Число излечившихся от коронавируса в Хабаровском крае на вечер 3 июня 2020 года 1159 человек

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 3 июня 2020 года - всего случаев заболевания две тысячи 273. Из них вылечились 1159 человека, 13 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 1840 (+49)

2 Ульчский район – 160 (+0)

3 Советско-Гаванский район – 49 (+0)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 66 (+2)

5 Район имени Лазо – 53 (+0)

6 Ванинский район – 18 (+2)

7 Николаевский район – 7 (+0)

8 Охотский район – 17 (+10)

9 Солнечный район – 19 (+0)

10 Верхнебуреинский район – 7 (+0)

11 Амурский район – 11 (+1)

12 Бикинский район – 14 (+0)

13 Вяземский район – 7 (+0)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район - 4 (+0)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 64 новых случая заболевания.

Отметим также, что около 35 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители, у 50 процентов зафиксировали пневмонию, остальные имеют признаки простудного заболевания.