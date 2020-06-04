Больше 700 многоквартирников не хотят признавать аварийными в Хабаровском крае

Жилищные права жильцов аварийных домов обсудили в прокуратуре Хабаровского края. Совещание по этому вопросу прошло вчера, 3 июня, в режиме видеоконференцсвязи. Началось оно с напоминания прокурора Хабаровского края Николая Рябова о том, что реализация гражданами конституционного права на жилище - это приоритетное и актуальное направление работы и для органов государственной власти, и для местного самоуправления.

- На сегодняшний день более 700 многоквартирников, имеющих 60 и более процентов износа, не признали аварийными. Властям всех уровней надо принимать все возможные меры по скорейшему расселению домов, чтобы не допустить негативных последствий, - отметил Николай Рябов.

Отметим, что с начала 2020 года в крае выявили 80 нарушений в сфере защиты жилищных прав жильцов аварийных домов. Также внесли 37 представлений, на рассмотрении в судах 45 исковых заявлений. Проанализировав имеющуюся информацию, специалисты пришли к выводу, что органы власти полномочия по защите жилищных прав граждан реализуют не в полном объеме, устанавливают неразумные сроки расселения граждан.

Среди участников совещания были и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Анжелика Миронова, начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Андрей Коротков, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук. В работе совещания также приняли участие руководитель некоммерческой организации «Региональный оператор Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» Алена Сидорова, руководители структурных подразделений прокуратуры края, городские и районные прокуроры.

Участники встречи подвели итог - нужно предупреждать нарушение прав граждан, не допускать возникновения угрозы их жизни и здоровью, реализовать права каждого гражданина на достойное жилье.

Напомним, вопрос с аварийным жильем в Хабаровске на сегодняшний день требует немедленного решения. В краевой столице постепенно рушатся дома, в которых продолжают жить люди. В этом году стало известно о происшествии в многоквартирнике на улице Зои Космодемьянской, на проспекте 60-летия Октября в одной из квартир обрушилась печка, а в прошлом году прямо напротив мэрии сгорел барак.