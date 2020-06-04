В Хабаровске возбудили уголовное дело на застройщика, незаконно собравшего деньги с дольщиков

На хабаровскую компанию, ведущую долевое строительство, но не имеющую по закону права заниматься подобным родом деятельности, в прокуратуре Центрального района наткнулись во время мониторинга сети Интернет.

СТРОИМ БЕЗ ГАРАНТИЙ

К слову сказать, такой мониторинг ведется постоянно - сотрудники прокуратуры регулярно отсматривают сайты застройщиков и проверяют, насколько с их стороны соблюдается российское законодательство. После нескольких громких скандалов, когда люди, вложившие деньги в строительство, едва не остались без фактически уже оплаченных квартир, такой контроль ведется особенно тщательно.

В этот раз прокурорских работников заинтересовало одно из обществ с ограниченной ответственностью, входящее в группу компаний, ведущих строительство элитного жилого комплекса «Гродеков» в самом центре Хабаровска. Ранее это здание планировалось под гостиницу с громким названием «Хилтон», но поскольку владелец предприятия, затеявшего стройку, умер, а его наследники не захотели продолжать дело отца, то недостроенную гостиницу продали другим застройщикам, которые и решили превратить ее в жилой комплекс бизнес-класса.

Беда в том, что застройщик начал привлекать деньги дольщиков, по сути не имея права заниматься долевым строительством. Дело в том, что 1 июля 2019 года законодательство в отношении долевого строительства изменилось. После многочисленных скандалов с обманутыми дольщиками государство максимально ужесточило контроль за подобными компаниями.

Теперь застройщик не получает деньги дольщиков - средства аккумулируются на специальных счетах эскроу. Взять их оттуда застройщик сможет лишь после передачи ключей новоселам. Такая дополнительная гарантия сохранности средств. Так вот, в «Уют-строе» схитрили.

- В этой компании решили, что они дольщиков назовут не дольщиками, а инвесторами, и заключали с людьми договоры инвестирования, - рассказывает Антон Метелкин, помощник прокурора Центрального района города Хабаровска. - Что такое инвестор? Это человек, вложивший деньги в ценные бумаги, выгорит потом дело или не выгорит - неизвестно. У людей могли возникнуть проблемы, если дом не будет достроен.

ДОСТРАИВАЙ, ЛИБО ПЛАТИ

Хитрость избавляла застройщика и от прохождения обязательных процедур, как если бы он заключал договоры о долевом участии. Например, он не получил заключение контролирующего органа о соответствии требованиям финансовой устойчивости, а договоры не проходили процедуру государственной регистрации. Одним словом - в компании решили упростить себе жизнь. И в случае, если бы объект не был сдан, люди могли остаться и без денег, и без квартир.

- Директор застройщика ООО «СЗ «Уют-строй» привлек денежные средства 55 граждан на сумму 563 432 273 рубля, заключив с ними инвестиционные договоры на строительство помещений в жилом комплексе, - подчеркивают в прокуратуре Центрального района.

Однако проверка установила, что инвестиционные по форме, договоры по своему содержанию фактически являются договорами долевого участия в строительстве.

- Прокурором Центрального района города Хабаровска 12 мая материалы проверки были направлены в орган следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по уголовной статье «Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере, - сообщили в прокуратуре.

А 1 июня по данной статье по постановлению прокурора в отношении директора было возбуждено уголовное дело. Сейчас идет предварительное следствие. В случае если оно дойдет до суда и обвинительного приговора, хитрому предпринимателю грозит до пяти лет в местах не столь отдаленных. Впрочем, если он достроит дом или полностью вернет средства людям, уголовное преследование прекратится. Как отметили в ведомстве это первое такое уголовное дело возбужденное в Хабаровском крае.