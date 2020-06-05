2020-06-05T02:48:52+03:00
Звезды

К 110-летию со дня рождения легендарной летчицы в Хабаровске высадили аллею

Цветущая сирень на фоне синего неба будет напоминать о международном рекорде Валентины Гризодубовой
Александр ШТААЛЬ
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К 110-летию со дня рождения легендарной летчицы в Хабаровске высадили аллеюК 110-летию со дня рождения легендарной летчицы в Хабаровске высадили аллеюФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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Возле музея имени Н.И. Гродекова накануне, 4 июня, высадили сирень. Теперь 30 молодых кустов получили «прописку» у стен учреждения и получили статус Аллеи Памяти с названием «Сирень Победы». По задумке авторов идеи, это должна быть не только торжественная нотка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, но и дань уважения легендарной летчице Валентине Грзодубовой. Она родилась 110 лет назад.

Высадка кустов стала завершающим аккордом Всероссийской патриотической акции «Женское лицо Победы». Сажать сирень - это прекрасная традиция, как символ Победы и в память о ней.

Аллея - это дань уважения легендарной летчице Валентине Грзодубовой Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Аллея - это дань уважения легендарной летчице Валентине ГрзодубовойФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

- В год Великой победы образ цветущей сирени на фоне безоблачного неба обретает особое значение как символ мира, обретенного ценой человеческих жизней. Заложенная аллея будет напоминать хабаровчанам о подвигах легендарной летчицы Валентины Гризодубовой и обо всех женщинах, вставших на защиту нашего Отечества, - рассказала Валентина Андреевна Мешкова, председатель правления Хабаровского регионального отделения «Союз женщин России».

Сирень зацветет уже в следующем году Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Сирень зацветет уже в следующем годуФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Напомним, Валентина Гризодубова в сентябре 1938 года совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. Вместе с ней на борту самолета «Родина» находились Полина Осипенко и Марина Раскова. Валентина Степановна была командиром экипажа. Под ее руководством летчицам удалось установить международный женский рекорд по дальности полетов. Тогда за 26 часов 29 минут им удалось преодолеть расстояние в шесть тысяч 450 километров. За этот перелет Валентина Гризодубова получила звание Героя Советского Союза.

«Сирень Победы» высаживали сотрудники и волонтеры Гродековского музея, работники парка имени Муравьева-Амурского. Цветением горожане смогут любоваться уже следующей весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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