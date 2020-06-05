2020-06-05T08:16:42+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае работник артели за кражу двух килограммов золота и 831 грамма серебра получил 5 лет условно

Почти год мужчина тайно похищал концентрат, выделял из него драгметаллы и расфасовывал по пакетам
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае работник артели за кражу 2 килограммов золота и 831 грамма серебра получил 5 лет условноВ Хабаровском крае работник артели за кражу 2 килограммов золота и 831 грамма серебра получил 5 лет условноФото: Мария ЛЕНЦ
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Что имеем, с того и живем - идею разбогатеть на продаже драгоценных металлов мастер по ремонту электрооборудования в артели «Белая Гора», что находится в Николаевском районе Хабаровского края, вынашивал достаточно давно, но решился приступить к ее реализации только в феврале 2018 года.

Как удалось установить следователям, начиная с февраля по декабрь позапрошлого года житель Челябинской области, работая на золоторудном месторождении, начал потихоньку выносить с работы гравитационный концентрат, содержавший золото и серебро. Затем он его промывал и полученные драгоценные металлы расфасовывал по полиэтиленовым пакетикам, рассчитывая затем вывезти их и выгодно продать.

- Похитив свыше двух тысяч граммов золота и 831 грамм серебра, упакованные в 30 полимерных свертков, мужчина тайно вынес их с территории предприятия, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края. - Двадцать восемь свертков он спрятал в тайнике в лесополосе и еще два поместил в углубление капитальной стены подвального помещения недостроенного здания, где незаконно хранил с целью последующего совершения сделки по реализации похищенных драгоценных металлов.

Взяли «предпринимателя» сотрудники ФСБ во время перевозки украденного. В артели оценили ущерб, нанесенный бывшим мастером предприятию, в 5,5 миллиона рублей. На следствии мужчина долго запираться не стал, тем более что доказательства преступления были, что называется, налицо.

- Задержанный дал полные признательные показания, указал место тайника. В суде вину в совершении преступлений признал полностью, - отметили в прокуратуре.

В итоге Николаевский-на-Амуре городской суд, где рассматривалось дело, вынес злоумышленнику обвинительный приговор. За совершение преступлений по статьям уголовного кодекса «Кража в особо крупном размере» и «Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов» суд назначил подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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