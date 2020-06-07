В Хабаровске сотрудницы псевдомедицинского центра «Идеал» пошли под суд

Уголовные дела по статье «Мошенничество», заведенные на двоих сотрудниц так называемого медицинского центра «Идеал», работавших в Хабаровске отправились в суд, и это только первые ласточки, отмечают в полиции, в отношении остальных псевдомедиков расследование продолжается.

Напомним, что медицинские учреждения этой сети, работавшие на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска были закрыты полицией еще в 2019 году. Задержания проводились при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Следователи заинтересовались деятельностью центров после многочисленных жалоб пациентов.

- Расследованием установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более восьми тысяч жителей городов Дальнего Востока, большинство из которых – пенсионеры. Предварительная сумма ущерба составляет более 100 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Следователи установили, что руководители и непосредственные работники пяти медицинских центров «Идеал» и «ЕАС», вместо оказания медицинской помощи людям на самом деле занимались тем, что похищали деньги своих пациентов. Расследование в отношении двоих сотрудниц псевдомедицинского центра окончено и дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

- Обвиняемые, не имеющие специальных познаний в области медицины, под видом медицинских работников проводили псевдодиагностику состояния здоровья клиентов и устанавливали несоответствующие действительности диагнозы, - отметили в ведомстве. - После этого они сообщали посетителям о наличии у них серьезных заболеваний, лечение которых необходимо пройти именно в данной клинике. Большинству клиентов - пенсионеров, гарантировали быстрое излечение, в том числе хронических заболеваний по уникальной методике с использованием передовых технологий и дорогостоящего импортного оборудования.

Псевдомедики умели убеждать, в результате 71 клиент согласился на проведение лечения в учреждении, где работали подсудимые. Общий ущерб, причиненный пациентам, составил более 7 миллионов 740 тысяч рублей.

Расследование в отношении других участников группы продолжается, в качестве обвиняемых по уголовному делу органом следствия привлечено 13 лиц, проверяется причастность к совершению преступления в отношении 30 лиц, отмечают в полиции.

В случае, если вы или ваши родственники пострадали от действий указанных псевдомедицинских центров, необходимо обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, или Благовещенска. Либо позвонить по телефонам: 8 (4212) 59 57 35, 59 57 30.