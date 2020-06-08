В Хабаровском крае приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности на голосовании по поправкам в Конституцию

Итак, день голосования президент назначил - 1 июля 2020 года вся страна, точнее, ее совершеннолетние граждане выразят свое мнение по поводу поправок в Основной закон государства.

Первое, что тревожит всех, - как будет обеспечена безопасность участников процесса, ведь коронавирус хоть и сдает позиции, но окончательно не ушел. Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края, рассказал, какие меры принимаются.

- Общий вес средств защиты, закупленных для обеспечения безопасности процесса, - 1620 тонн. Это маски, перчатки, одноразовые ручки, коврики, обработанные антисептиком, защитные экраны для членов избиркома, одноразовые халаты, которые члены участковых избиркомов будут надевать при выезде на дом к избирателям. И антисептики - много, много антисептика, - сообщил Геннадий Константинович. - В кабинках не будет передних шторок - это сделано по требованиям Роспотребнадзора. Ручки одноразовые - также, чтобы исключить вероятность передачи инфекции. Чтобы не нарушать тайны голосования, кабинки развернут входом к стене. То есть подсмотреть за гражданином никто не сможет.

Дистанционное электронное голосование в Хабаровском крае проходить не будет - у нас пока не хватает технических возможностей для этого. Однако гражданам предоставят столько вариантов принять участие в процессе, что грех жаловаться.

Досрочное голосование стартует уже 25 июня. Можно прийти на свой участок, можно пригласить членов участковой избирательной комиссии (УИК) на дом. В само жилище выездная бригада зайдет только в том случае, если избиратель не сможет к ней выйти. Избирателя пригласят выйти из подъезда, где на свежем воздухе он предъявит документы и получит бюллетень. С соблюдением тайны голосования человек поставит отметку и положит бюллетень в мобильную урну.

- Чтобы свести риски к минимуму, паспорт членам УИК гражданин передавать не будет - он сам развернет документ на нужных страничках и продемонстрирует их членам УИК, а наблюдатели проследят за соблюдением этой процедуры. Для ускорения процесса в списках избирателей уже будут внесены паспортные данные - они взяты из государственного реестра избирателей, - продолжил Геннадий Накушнов. - Кстати, мы готовы обеспечить и наблюдателей средствами индивидуальной защиты, если у них нет возможности приобрести СИЗы.

ПАМЯТКА

1. Определить удобный участок для голосования:

- по месту жительства, при этом в список участников голосования заявитель уже включен;

- по месту фактического нахождения - с помощью сервиса «Найди свой избирательный участок» на сайте ЦИК России.

Для включения в списки участников голосования по месту фактического нахождения необходимо подать заявление:

- на портале «Госуслуги» - с 5 июня до 14:00 (мск время) 21 июня;

- или в подразделении МФЦ - с 5 июня до 14:00 (местное время) 21 июня;

- или в территориальной комиссии - с 5 июня до 14:00 (местное время) 21 июня;

- или в участковой комиссии - с 16 июня до 14:00 (местное время) 21 июня.

При этом заявитель исключается из списка участников голосования по месту жительства.

2. Определить удобные день и время голосования по месту жительства или фактического нахождения:

- до дня голосования:

• 25 и 26 июня с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);

• 27 и 28 июня с 10:00 до 18:00 (без перерыва);

• 29 июня с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);

• 30 июня с 10:00 до 13:00.

- в день голосования - 1 июля можно проголосовать с 8:00 до 20:00.

3. Определить удобный способ голосования:

- в помещении для голосования;

- вне помещения для голосования, когда члены комиссии прибудут к заявителю для проведения голосования.

При выборе голосования вне помещения для голосования необходимо подать обращение:

- с помощью портала «Госуслуги» - с 5 июня до 14:00 (мск время) 21 июня;

- или в участковую комиссию - с 16 июня до 17:00 (местное время) 1 июля.

Причина выбора такого голосования указанию и подтверждению не подлежит.

При подаче обращения в участковую комиссию допускается как письменная, так и устная форма обращения, в том числе переданная через иных лиц (друзей, родственников, знакомых и т. д.).

При этом для создания наиболее комфортных и безопасных условий голосования необходимо указывать удобную дату голосования (в границах периода с 25 июня по 30 июня) и время голосования (в первой половине дня или во второй половине дня), а также контактный телефон для оповещения. В согласованные день и время к дому заявителя прибудут члены комиссии, оповестят о готовности провести голосование на придомовой территории (в подъезде).

Посещение членами комиссии квартиры (дома) не допускается, за исключением случаев, когда участник голосования не может самостоятельно (в связи с инвалидностью, престарелым возрастом) покинуть квартиру (дом).

4. Для голосования предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, не передавая его в руки членам комиссии, с разворотом страниц с фотографией и отметкой о регистрации. Получив бюллетень, принять участие в голосовании.