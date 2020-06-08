Выходим из самоизоляции: Сергей Фургал во время прямого эфира в соцсети Instagram

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал активно ведет странички в соцсетях, его аккаунт в Instagram, кстати, признавался одним из самых популярных среди российских губернаторов. Во время прямых эфиров вопросы жителей края читать невозможно - с такой скоростью они сменяют друг друга.

Особенно эффективным такой способ общения с избирателями стал во время самоизоляции. Прямые эфиры Сергея Фургала набирают по 80-90 тысяч просмотров, количество комментариев - по пять и более тысяч. На минувшей неделе, 5 июня, Сергей Иванович провел еще один эфир, во время которого сообщил, что режим самоизоляции в крае возможно будет снят 11 июня.

Протокол выхода из режима повышенной готовности уже разработан, он состоит из трех этапов - снимать ограничения будут постепенно, с оглядкой на эпидемическую обстановку. Нужно понимать, что снятие режима не отменяет элементарных мер сангигиены: нам по-прежнему придется тщательно мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию и носить в людных местах маски.

Сергей Фургал ответил и на вопрос, тревожащий общепит: когда уже можно будет открыть кафе, столовые, рестораны и прочие заведения?

- Все поэтапно будем открывать после 10 июня. Будут определенные ограничения и правила, но открывать нужно. Будем возвращать жизнь в тот ритм, в котором мы жили до коронавируса, - ответил губернатор.

Напомним, по рекомендациям Роспотребнадзора в залах необходимо соблюдать дистанцию между посетителями, исключение - для тех, кто живет под одной крышей; помещения нужно регулярно дезинфицировать, а персоналу и клиентам - проходить «фильтр»: людей с повышенной температурой и признаками простуды будут отправлять домой под присмотр врачей.