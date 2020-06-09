2020-06-09T04:58:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Причины вспышки коронавируса среди медиков в Чегдомыне Хабаровского края выясняет специальная комиссия

Накануне бортом санавиции в Хабаровск доставлено 11 человек с подозрением на COVID-19
Евгения МОЛОТОВА
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Причины вспышки коронавируса среди медиков в Чегдомыне Хабаровского края выясняет специальная комиссияПричины вспышки коронавируса среди медиков в Чегдомыне Хабаровского края выясняет специальная комиссияФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Снятие ограничительных мер на территории Хабаровского края может вновь отодвинуться, если не на всей территории региона, то в некоторых его частях. Новая вспышка заболевания выявлена на территории Верхнебуреинского района в районной больнице Чегдомына. Накануне 11 человек с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией нового типа были санитарный бортом переправлены в Хабаровск. Еще семь человек - пятеро медиков и двое пациентов больницы - остаются в Верхнебуреинской ЦРБ, главный врач которой находится на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализирован и глава районной администрации Алексей Маслов.

- В субботу с диагнозом «двусторонняя пневмония» вынужден был подчиниться врачам и лечь в больницу, - написал Алексей Маслов на своей странице в Instagram. - Сдал анализ на COVID-19. Результаты ожидаются во вторник.

Ситуация привлекла пристальное внимание краевых властей. Накануне, во время очередного заседания оперативного штаба, глава региона Сергей Фургал дал ряд указаний, касающихся оперативной локализации вспышки заболевания, выявления причин ее возникновения и устранения последствий.

- Создайте комиссию. Выезжайте туда, чтобы на месте посмотреть, что там происходит. Проверьте, как соблюдается карантин. Определите, как будет происходить забор материала для проведения анализов. Нужно помочь коллегам. Они находятся далеко и могут не понимать всей опасности процесса. Эту вспышку нужно срочно локализовать и погасить ее в самом зародыше, - отдал он распоряжение.

В комиссию войдут сотрудники краевого минздрава, Роспотребнадзора. По факту заражения управление Роспотребнадзора по региону проводит эпидрасследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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