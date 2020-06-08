Транспортная прокуратура намерена заставить угольщиков жить по закону

А НАМ ВСЁ РАВНО

Есть стивидоры крупные, они, как говорится, всегда на виду - от этого к ним у надзорных органов и вопросов больше. Но, как показывает прокурорская практика, самые, пожалуй, дерзкие - это предприятия в масштабах угольной перевалки мелкие. Из находкинских стивидоров в последний год чаще всех на информационном пространстве звучит ОАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод».

Находкинская транспортная прокуратура уже какой год судится с владельцами предприятия, которые всячески пользуются уловками в законодательстве и, по сути, оттягивают любыми путями исполнение решений судов. Причина банальна - деньги. Предпринимателям нужно будет существенно раскошелиться, чтобы восстановить экологический порядок на своём предприятии и снять вопросы в их адрес со стороны надзорных органов. За несколько лет ни меры прокурорского реагирования, ни судебные штрафы и даже временное приостановление перевалки угля так и не привели к существенным изменениям в экологической безопасности производства.

Чтобы как-то переломить ситуацию и заставить бизнесменов таки работать по закону, Дальневосточная транспортная прокуратура летом 2019 года потребовала от суда полного закрытия предприятия до момента устранения, пожалуй, самого грубого и серьёзного из выявленных ранее нарушений экологического законодательства.

ТЕЧЁТ - НУ И ПУСТЬ ТЕЧЁТ

Оказывается, ещё в 2017 году Находкинская транспортная прокуратура предъявляла заводу претензию по факту нарушения природоохранного законодательства и Водного кодекса РФ. ОАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» осуществляло сброс сточных вод в бухту Находка при отсутствии разрешения о предоставлении водного объекта в пользование, не имело нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территории завода отсутствовали специализированные очистные сооружения ливневой канализации, то есть уголь, смываемый теми же пылеподавителями, стекал прямо в море. Однако, чтобы сделать всё по уму, неприспособленный для перевалки подобных грузов старый порт нужно было кардинально модернизировать.

То есть расчистить причал, залить всё бетоном, сделать стоки, установить оборудование по замкнутому циклу очистки воды. Но для этого нужны не только деньги, но и время! А если верить жителям соседних домов, перевалка угля здесь идёт беспрерывно уже на протяжении нескольких лет.

Также в 2017 году транспортная прокуратура предъявила заводу претензию в нарушении статьи 34 ФЗ 155 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Оказывается, все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море, в данном случае по перевалке угля, могут осуществляться только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, которой порт, начав свою деятельность, скорее всего не обзавёлся.

ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ

В итоге в 2017 году суд Находки обязал завод, так сказать, приступить к модернизации и построить систему очистки стоков. Однако уже через год в 2018-м этот же суд почему-то отсрочил исполнение своего же решения аж до 2020 года. Тогда, по словам прокуратуры, представитель предприятия в качестве аргумента, для предоставления отсрочки, сослался на то, что завод не может найти проектный институт, который бы разработал очистные сооружения. Хотя, по данным Яндекса, подобными работами занимаются десятки государственных и частных компаний.

И вот в 2019 году, после смены руководства Дальневосточная транспортная прокуратура решила вернуться к теме, а заодно и разобраться, почему находкинским товарищам так не везёт в борьбе с экологическими нарушителями. После очередного материала в СМИ выехали на ОАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» с проверкой. Итог - за два года стивидор, мягко говоря, даже и не думал приступать к исполнению судебного решения. Очистных не было в помине, как, собственно, и проекта.

В итоге транспортная прокуратура обратилась в суд с новым иском, и на сей раз потребовала запретить перевалку угля до полного устранения нарушений. На сей раз представлять интересы государства пришлось уже Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Напомним, что в октябре 2019-го со своей должностью находкинского транспортного прокурора попрощался Дмитрий Баримбаум.

ПОД ШУМОК СЫПЛЕТСЯ УГОЛЁК

И вновь в суде ответчик завёл прежнюю песню - про невозможность исполнения решения суда, особенно упирая на дороговизну очистных сооружений. Также любопытно, как в обход закона и при отсутствии очистных сооружений, а это главное условие нормальной эксплуатации перегрузочной площадки, завод таки умудрился получить согласование с Росрыболовством Приморского края на использование водного объекта. Этим фактом заинтересовались и в Амурской бассейновой прокуратуре и подали иск уже в адрес федерального ведомства.

- Всё, что сделало руководство компании за последние годы, чтобы обеспечить экологическую защиту окружающей среды при открытой перевалке угля, по сути, малоэффективно. Самый большой вред наносит отсутствие на объекте замкнутой системы сточных вод, и всё, что смывается с пирса водой, в итоге напрямую попадает в бухту, - аргументировала на суде первой инстанции представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. - На протяжении нескольких лет руководство завода получает отсрочки различного рода, в том числе от суда, на разработку проекта и строительство очистных сооружений. Но до сих пор так ничего толком и не сделало, при этом предприятие работает на полную мощность, получает прибыль.

Естественно, представители ответчика были категорически против приостановки перевалки угля, заявляя, что это противоречит общественным интересам, только вот кого именно в данном случае они считают общественностью - уточнять не стали.

5 декабря 2019 года, после нескольких лет борьбы, транспортной прокуратуре всё же удалось добиться решения суда о полном закрытии причалов ОАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод», где осуществлялась погрузка угля: причина - отсутствие на предприятии активных действий по устранению действующего законодательства, что напрямую влияет на экологическую безопасность.

В общем, теперь поставить точку в этом чересчур затянувшемся процессе и навести порядок в бухте Находка может только апелляционный суд.