Бизнес, выходи: в Хабаровском крае готовятся к снятию ограничений из-за коронавируса

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Режим самоизоляции и ограничений ударил по бизнесу и, как следствие, по наемным работникам. Ситуация, по утверждению предпринимательского сообщества, близка к критической: некоторые компании держатся из последних сил, еще неделя ограничений - и закроются окончательно. На улице окажутся десятки, а то и сотни безработных. Поэтому первоочередная задача - как можно скорее открыть предприятия, работа которых была приостановлена: общепит, частные детсады и учреждения допобразования, спортивные заведения и так далее. Поэтапный выход по поручению губернатора начнется на этой неделе, ориентировочно с 11 июня.

Но и угрозу второй волны никто не отменял. Так что выходим осторожно, соблюдая масочный режим и прочие рекомендации Роспотребнадзора. Более предметно тему смягчения режима самоизоляции Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, обсудил с бизнес-сообществом на заседании президиума совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата в крае. Руководители бизнес-объединений, регионального союза работодателей и представители краевых и федеральных ведомств высказали свои мнения по животрепещущей теме.

- Все мы ждали спада заболеваемости, стабилизации ситуации. Опыт Москвы показателен с точки зрения качества организации работы по борьбе с пандемией, - считает Андрей Веретенников, зампредседателя совета. - Документ о постепенном снятии самоизоляции, который согласован Роспотребнадзором, подписан мэром Москвы. В столице уже через неделю заработают летние кафе, скоро возобновятся спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Через две недели планируется открыть фитнес-клубы. Мы предлагаем этот опыт взять за основу.

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ БАРЬЕРОВ

Краевой союз работодателей поддержал Андрея Веретенникова: прямые убытки и упущенная прибыль ставят предприятия на грань закрытия. Продление режима самоизоляции еще на неделю бизнес уже не вынесет. При этом все предприниматели в один голос подтвердили: готовы подписать соглашение с управлением Роспотребнадзора по краю о соблюдении санитарных требований.

А соблюдать придется много правил: частая дезинфекция, масочный режим для сотрудников и посетителей, замер температуры у всех и, что вызывает наибольшую озабоченность, - соблюдение социальной дистанции между посетителями. Для общепита это означает сокращение количества столиков в залах. Отчасти остроту проблемы могут снять веранды - места на улице рядом с заведением. В Хабаровске многие кафе и рестораны, особенно расположенные на красной линии, на лето обустраивают веранды. Тут есть одна тонкость: право на «уличный зал» нужно выиграть через конкурс у администрации города, а конкурсы эти по плану проходят в начале весны. То есть тот общепит, который раньше довольствовался помещениями, сейчас уже не сможет на законных основаниях ставить столики рядом на улице. Ранее Андрей Веретенников обращался к городским властям с просьбой упростить процедуру, чтобы все предприятия общепита могли без лишних хлопот организовывать веранды. Ответ был получен положительный, по информации «КП» - Хабаровск», в хабаровской мэрии уже подготовлены соответствующие документы.

ПРИСМОТР НА ДИСТАНЦИИ?

Больше, чем открытие кафе и ресторанов (будем реалистами - не знаю, как вы, а я, хоть и соскучилась по походам в такие места, деньги буду тратить аккуратно), народ волнует открытие детсадов. Обрадуем родителей: садики открываются в штатном режиме. Но есть нюансы.

- Чтобы полностью все открыть, нужные четкие, реальные, конкретные требования Роспотребнадзора. Пока у нас есть только рекомендации по открытию дежурных групп, и непонятно, продолжат ли они действовать, - рассказала «КП» - Хабаровск» Марина Петрова, председатель Дальневосточной ассоциации дошкольных организаций, после совещания. - Какие справки нужны от родителей, помимо справки от педиатра, которая, конечно, остается. После совещания у губернатора я направила в минэконом края предложения по открытию нашей отрасли. Подчеркну: это не только детсады - это все кружки, студии, спортивные секции, развивающие центры, продленка для младших школьников. В отличие от детсадовской группы или школьного класса, в секции и кружки приезжают дети из разных концов города, идет большой поток детей. Поэтому и нужны логичные и, главное, выполнимые требования Роспотребнадзора.

Действительно, требовать от дошколят соблюдения социальной дистанции практически нереально. Требовать, чтобы педагог по вокалу или хореограф держались подальше от воспитанников, тоже нереально: посмотрите, как ставят дыхание певцам, как направляют руку, ногу, поправляют поворот туловища учителя танцев. Марина Петрова предложила организовать рабочую группу с представителями Роспотребнадзора, чтобы учесть все моменты.

- В целом вчерашней встречей я довольна. Губернатор как врач рассуждал очень верно: что нужно четко понимать - где носить маски, а где не надо, что открытие наших отраслей не означает конца эпидемии, - отметила Марина Петрова. - Предосторожность нужно соблюдать, руки мыть надо. Мы уже знаем, как идет заражение - чаще всего именно через ручку двери магазина, перила в подъездах, поручни в автотранспорте. Я и мои коллеги, как и весь легальный бизнес, готовы соблюдать требования, нам тоже не нужна вторая волна.

ОГРАНИЧЕНИЯ СНИМАЕМ ОСТОРОЖНО

Сергей Фургал заверил, что все предложения бизнеса, озвученные на совещании, войдут в региональный план.

- За время действия карантинных мероприятий в регионе удалось выстроить систему маршрутизации больных с коронавирусом, наладить диагностику и лечение, - сказал Сергей Иванович. - Заполняемость в инфекционных госпиталях края сегодня составляет менее 50%. Это дает предпосылки для постепенного снятия самоизоляции. Я поручил специалистам правительства края проработать снятие ограничений по отраслям. Заработают детские сады. Постепенно будем открывать набережные, скверы и парки - сначала для одиночных прогулок и занятий спортом. Дальше будем двигаться в направлении общепита, туризма, снятия ограничений для проведения массовых мероприятий.

Что ж, период ограничений был тяжелым, но, похоже, мы его пережили. Сейчас все усилия краевых властей направлены на помощь бизнесу и жителям края - нужно выбираться из последствий борьбы с пандемией.