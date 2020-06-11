В Хабаровском крае снимают режим изоляции с некоторых спортивных объектов и парков

Вчера губернатор Хабаровского края подписал постановление о постепенном снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Регион постепенно оживает, 18 июня заработают веранды ресторанов и кафе, 15 июня должны открыться детские сады, смогут принимать первых читателей библиотеки, а уже в четверг снимаются ограничения на занятия физической культурой и спортом.

В постановлении указанно что заниматься на открытом воздухе можно будет только при соблюдении ряда условий. Так, например на спортплощадке одновременно должно находиться не более двух человек вместе, причем расстояние между ними должно быть не менее 5 метров.

Что касается фитнес центров и физкультурно-спортивных организаций, то они тоже могут открываться уже с 11 июня. Но и тут остается ряд ограничений. Как следует из документа залы и другие спортивные сооружения смогут работать если их загрузка не превысит 25% от единовременной пропускной способности. К сожаления пока останутся закрытыми бассейны.

- Стоит отметить, что ни сауны, ни бассейны мы, конечно, не открываем, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. – Только фитнес-центр, где может заниматься один или два человека в зависимости от помещения и по очереди. Записались, два человека позанимались после этого произошла дезинфекция и обработка, пришли заниматься следующие. Как это сделано сегодня по всей России.

Зато открываются парки и другие рекреационные зоны. В постановлении указанно что кроме вышеперечисленного для посещения людьми будут доступны городские леса, скверы, городские сады пруды, озера, водохранилища, пляжи и другие территории, предназначенные для отдыха туризма, занятия физической культурой и спортом. Гуляйте, дышите воздухом, грейтесь на солнце, но не забывайте про обязательный масочный режим и социальное дистанцирование. Гулять, кстати можно не более чем вдвоем.

До 20 июня на территории края по-прежнему запрещены все массовые мероприятия включая физкультурные и спортивные.

Напомним, что сейчас снятия запретов ждут и профессиональные спортивные команды региона. Как отмечали в руководстве «СКА-Хабаровска», первенство ФНЛ стартует уже второго августа, большинство команд по всей стране приступили к триеровкам, в то время как армейцы были вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Сейчас игроки и тренеры СКА ждут открытия стадиона для того, чтобы начать предсезонные сборы.