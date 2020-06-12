2020-06-12T06:33:38+03:00
Происшествия

Ребенка, выпавшего из окна неуправляемого авто в Хабаровске, спас полицейский

Оперуполномоченный случайно оказался рядом и быстро сориентировался
Александр ШТААЛЬ
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Ребенка, выпавшего из окна неуправляемого авто в Хабаровске, спас полицейскийРебенка, выпавшего из окна неуправляемого авто в Хабаровске, спас полицейскийФото: Мария ЛЕНЦ
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Общественность Хабаровска почти неделю пребывает в шоке из-за аварии, которая случилась примерно неделю назад на перекрестке улиц Павла Морозова и Бийская. По предварительной информации, водитель микроавтобуса решил выполнить разворот и сделал это с нарушением правил дорожного движения – разметка не предполагала такого маневра.

В момент, когда микрогрузовик стал поворачивать, по встречной полосе ехал легковой автомобиль. Водитель иномарки не успел сориентироваться и столкнулся с микрогрузовиком, водитель которого от удара потерял сознание. Руль к тому времени уже был вывернут влево и машина начала круговое движение. На первом круге из окна машины внезапно выпал трехлетний ребенок. Мальчик растерялся и замер. В любую минуту он мог оказаться под колесами.

- На месте жуткой аварии совершено случайно оказался старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Хабаровску. Он мгновенно сориентировался и предотвратил наезд неуправляемого автомобиля на трехлетнего мальчика, - рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России. - Полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес его в свой автомобиль.

На видео остались кадры происшествия. На них видно, как несколько секунд спустя неуправляемый микроавтобус проехал по месту, где только что находился ребенок, потом пересек встречную полосу и врезался в отбойник на противоположной стороне дороги.

На сегодняшний день известно, что ребенок находился на переднем пассажирском сиденье без специального детского кресла. Правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают причины этого инцидента.

Ребенка, выпавшего из окна неуправляемого авто в Хабаровске, спас полицейский.Источник: сайт МВД России

ИСТОЧНИК KP.RU

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