2020-06-13T04:44:45+03:00
Общество

Скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Вячеславу Ивановичу было шестьдесят семь лет, законотворческой деятельностью занимался с 2010 года
Ксения ТУРТЫГИНА
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Вячеслав Иванович десять лет жизни отдал законотворческой деятельностиВячеслав Иванович десять лет жизни отдал законотворческой деятельностиФото: Законодательная дума Хабаровского края
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13 июня 2020 года ушел из жизни Вячеслав Фургал, депутат Законодательной думы Хабаровского края. Депутатский корпус и сотрудники аппарата думы выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича.

14 мая он отправился на больничный и был госпитализирован. Дата похорон станет известна в понедельник, 15 июня.

Вячеславу Ивановичу было 67 лет, он родился 24 мая 1953 года в поселке Поярково (Амурская область). Родной брат губернатора Хабаровского края Сергея Фургала занялся депутатской деятельностью в 2010 году. Был выдвинут от партии ЛДПР. В краевом парламенте нового созыва возглавлял комитет по бюджету и налогам.

В 1970 – 1974 гг. учился в Благовещенском высшем танковом военном училище.

С 1974 по 2004 год проходил военную службу, от командира танкового взвода до начальника армейской базы.

В 2004 году уволен в запас с должности начальника военной базы в воинском звании «полковник».

С 2004 по 2006 год работал в должности генерального директора ООО «Алькума».

С 2006 по 2008 год возглавлял Дальневосточный филиал государственной экспертизы проектов МЧС России.

С января 2008 года - помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2010 году избран депутатом Законодательной Думы Хабаровского края пятого созыва. В 2014 и 2019 годах его переизбирали на новый срок.

Награжден медалями «За безупречную службу» III степени, «За безупречную службу» II степени, «За воинскую доблесть» II степени.

Член политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР).

Светлая память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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