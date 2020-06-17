Дальневосточный государственный медуниверситет ждет абитуриентов

В День медицинского работника хочется сказать «спасибо» не только врачам, медсестрам и медбратьям, но и тем, кто их учит. Преподаватели Дальневосточного государственного медицинского университета помогают обеспечивать кадрами не только учреждения Дальнего Востока. Выпускники нашего «меда» встречаются по всей стране. Как же попасть в ряды этих супергероев?

- Вопрос на самом деле очень актуальный: из-за коронавирусной инфекции нового типа пришлось поменять правила поступления в вузы. Подробнее о том, как поступить в ДВГУМУ, в эфире радио «КП» - Хабаровск» рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Наталия Чернышева.

Сейчас в вузе горячая пора: студенты сдают экзамены, а уже с 20 июня стартует приемная кампания. При этом некоторые преподаватели вернулись к лечебной деятельности - заступили на вахту в инфекционных госпиталях, чтобы компенсировать нехватку рабочих рук.

- Как именно будет организован процесс учебы в новом учебном году, мы не знаем - все зависит от пандемической ситуации. Студенты сейчас сдают экзамены - в режиме онлайн, даже госэкзамены, таково требование Роспотребнадзора, затем у них будет практика, - рассказала Наталия Чернышева. - У студентов появилась возможность пройти практику досрочно, при условии трудоустройства в качестве среднего медицинского персонала в инфекционных стационарах. Все остальные, выехавшие по месту жительства, будут проходить практику на местах.

Также в режиме онлайн абитуриенты будут подавать документы и сдавать вступительные испытания. Если вы не обзавелись хорошим компьютером и быстрым интернетом, нужно срочно этим заняться. Во-первых, подача документов организована через сайты вузов, во-вторых, в случае дистанционного обучения скоростной надежный интернет - первый помощник.

- Абитуриентам не нужно никуда выезжать. Даже если вы все-таки приедете к нам, возможно, вам придется две недели отсидеть в карантине. Все документы можно подать онлайн. В апреле вышел приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 года № 547) «Об особенностях приема на обучение … на 2020-2021 учебный год», в нем сказано: университеты, и наш в том числе, должны подготовить электронные информационные базы, личные кабинеты для абитуриентов, где будет собираться и обрабатываться вся информация, - объяснила Наталия Чернышева.

Двадцатого июня, заверила ответсек, на сайте появится вкладка «Личный кабинет абитуриента». Через нее абитуриент и будет вести общение с вузом. При этом за каждым поступающим закрепят сотрудника приемной комиссии, ему будущий врач сможет задавать все вопросы и оперативно решать проблемы.

Но, по словам Наталии Чернышевой, проблемы вряд ли возникнут, если абитуриент заранее подготовит все документы. Лучше их отсканировать, но примут и фото хорошего качества. Вся необходимая документация (бланки заявлений и так далее) будет доступна также через личный кабинет.

Многие школьники, которым предстоит сдавать ЕГЭ, нервничают: а вдруг приемная кампания завершится раньше, чем будут сданы все экзамены? Ситуация-то нестандартная!

- Нервничать не надо. Мы дождемся всех: приемная кампания завершится только тогда, когда будут сданы последние экзамены, - заверила ответственный секретарь комиссии. - Пока все результаты ЕГЭ не будут загружены в Федеральную информационную сеть, откуда мы берем итоги по каждому абитуриенту, мы не завершим приемную кампанию.

Переживают и олимпиадники, которые в этом году не смогли принять участие во всероссийском этапе, и медалисты.

- Условия для медалистов и олимпиадников сохранены - индивидуальные достижения абитуриента учитываются. Участие в олимпиадах подтверждается в федеральной базе, а диплом с отличием добавляет семь баллов. Также приветствуются абитуриенты, ведущие здоровый образ жизни и занимающиеся спортом, поэтому золотой значок ГТО добавит к имеющейся сумме ЕГЭ еще три балла, - уточнила Наталия Чернышева.

Итак, если вы решили стать врачом, заходите на сайт Дальневосточного медицинского госуниверситета, там есть вся информация. Дополнительные вопросы можно задать сотрудникам приемной комиссии по телефону 8 (4212) 30-23-56.