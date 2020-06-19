Какие вредители встречаются на огородах в Хабаровском крае и чем их травить?

Вырастить хороший урожай - дело нелегкое. Помимо полива, окучивания, прополки и прочих прелестей дачной жизни приходится вести неустанную борьбу с целыми полчищами прожорливых жуков и гусениц. Врага надо знать в лицо, поэтому сегодня мы познакомим начинающих огородников с основными видами вредителей и способами борьбы с ними.

ЛЕТАЮТ, ПОЛЗАЮТ, КУСАЮТСЯ

Первые в списке огородных вредителей - муравьи от мала до велика, черные и коричневые. Живут в пнях, делают на огороде муравейники, питаются соком и листвой растений - особенно любят пожирать цветущие пионы и салат, прогрызают в мелких овощах дырки. Если без перчаток работаешь на огороде - больно щиплют за руки.

- Если муравьев много - невозможно заниматься посадками. Делаешь лунку для посадки - а там куча муравьев, значит, корням покоя не будет, сгрызут, - рассказывает Екатерина Голованова, жительница Хабаровского края, всю жизнь посвятившая работе на земле. - А где муравьи, там и тля, которая кучкуется на листочках растений и питается ими же - объедает целые кустарники, если не избавляться от нее.

Муравьи просто обожают сладкие и липкие выделения, которые оставляет после себя тля - они буквально выпасают стада тлей на растениях, ухаживая и заботясь о них, как о домашних коровах. Беда состоит в том, что тля способна размножаться невероятно быстро, что при деятельной поддержке муравьев приводит к угрожающим последствиям для урожая. Поэтому от муравьев и тли нужно избавляться, заметили муравейник - сразу перекопайте его или залейте кипятком. Против тли применяются специальные пестициды вроде «Круйзер», «Доктор», «Тиара», «Эфория» и «Командор».

В складированных на участке дровах могут поселиться такие вредители, как короед или еловый усачФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

- Божья коровка, которую так любят дети, также наносит огромный вред, - говорит Екатерина Тимофеевна. - Летучее насекомое перелетает на большие расстояния, садится на растение и питается его соком. Постепенно листья засыхают, и рост растения прекращается, что влечет за собой большие потери урожая. Помидоры, баклажаны, арбузы, перцы - все, что растет на поверхности земли, представляет интерес для божьей коровки.

Как отмечают садоводы, народные методы против божьей коровки помогают мало. Тут уж остается выбирать, что вам важнее - экологически чистый, но скудный урожай, или обильный, но «подхимиченный». Препаратов против нее много - «Командор», «Интавир», «Искра» и другие. Препараты разводятся в воде в определенной пропорции и затем ими опрыскивают листья растений. С этими химикатами шутить нельзя - передозировка может сгубить ваш урожай, а попадание на кожу или слизистую вызовет ожог, поэтому работать с такой отравой нужно исключительно в респираторе и соблюдая все правила и предосторожности.

Колорадский жук - еще один летучий вредитель, напоминает божью коровку, но более крупную и с другим окрасом. Появляется ближе к осени, питается листьями растений семейства пасленовых: картофеля, сладкого перца, томата, дерезы, физалиса, баклажана. Способы борьбы с колорадским жуком аналогичны тем, что используются для уничтожения божьей коровки.

СТРАШНЕЕ МЕДВЕДКИ ЗВЕРЯ НЕТ

Медведка - самый главный огородный вредитель. Мало того, что она проворная и быстрая, у нее еще и крылышки есть, она может перелетать с одного участка на другой, переползать по земле и везде размножаться. Живет она преимущественно под землей, поймать ее очень трудно. Больше всего она портит картофель - может просверлить насквозь весь корнеплод, некоторые картофелины приходится выбрасывать, настолько они оказываются испорчены. Есть разные способы борьбы с медведкой. Первый - это препараты типа «Би-58», они используются при посадке картофеля - ампула с препаратом закапывается в рядок. Второй - на медведок делают специальные ловушки.

- Осенью выкапываются ямки, туда укладывается перегной. Это идеальное место для зимовки медведки, они собираются там кучами, - объясняет Екатерина Голованова. - По весне такая ямка вскапывается, и медведка уничтожается. Также есть отпугивающие устройства - в основе их действия ультразвук.

Те, у кого на участке растут крыжовник или смородина, конечно, знают об огневках - маленьких желто-зеленых личинках, пожирающих ягоды. Они выедают содержимое ягод и выделяют в них отходы своей жизнедеятельности, от этого ягоды вначале приобретают спелый вид, а потом загнивают. С загнивающих ягод личинка переползает на здоровые и так далее, пока не перепортит все. Чтобы не допустить заражения огневкой кустарников в самом начале, необходимо хорошенько разрыхлить землю вокруг крыжовника или смородины, а затем окучить ее. Затем необходимо (до цветения) опрыскать кусты - для этого нужно приготовить настой из молодых веток сосны, которыми нужно на треть заполнить ведро и залив кипятком оставить на 48 часов. Если же момент упущен, и вы видите, что цветущие кусты заражены личинками, остается только опрыскать кусты препаратами типа «Фуфанон», «Актеллик», «Карбофос» или «Ровикурт».

Не хотите прибегать к ядохимикатам - опрыскивайте растения проверенными народными средствамиФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

УРОЖАЙ СПАСУТ МУКА И ВАЛЕРЬЯНКА

Продолжают парад вредителей твердые небольшие червячки оранжевого цвета - «проволочники», крепкие и тугие, их практически невозможно раздавить. Они особенно вредны для картофеля - прогрызают в нем дыры. Против проволочника хорошо помогает костная мука, которая продается в магазинах для сада и огорода.

Гусеница-листовертка, получившая свое название из-за способности заворачивать листья в трубки или пучки, имеет очень крупное семейство, однако наиболее опасны для огорода так называемые плодожорки, вредящие садовым кустарникам. Если гусеница уже успела завернуться в листок - ее не проймут никакие инсектициды, в таком случае листья с гусеницами необходимо срезать и сжечь.

Последняя в нашем списке - бабочка-белянка или «капустница». Вредит она, как нетрудно догадаться, капусте - бабочка садится на овощ и откладывает яйца, из которых вылупляются червячки-личинки, которые и съедают капусту - листья и корни. Против бабочки также эффективны всевозможные опрыскиватели, а также сетки и ультрасил, которым капусту накрывают сверху, чтобы бабочка не могла сесть на овощ. Из народных средств помогает обычная валерьянка - бутылек разводится на три литра воды и затем раствором опрыскиваются капустные грядки. Также хороши против бабочки-капустницы препараты «Лепидоцид», «Фитоверм» и «Битоксибациллин».

Итак, как мы видим, огородных вредителей много, способы борьбы с ними применяются самые разные. Применяйте их своевременно и с умом, и тогда урожай будет радовать вас ежегодным изобилием!