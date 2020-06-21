Возгорание в самом объемном зернохранилище Хабаровска ликвидировали пожарные

Дым от пожара заметил охранник во время планового обхода территории. Огонь появился на высоте не меньше 30 метров от земли, высоко над головами сторожей. Там, куда им обычно заходить не приходится. Дым поверху покидал периметр предприятия, внизу, на территории гарью не пахло совсем. Поэтому не исключено, что тление продолжалось всю ночь, а началось возгорание еще накануне.

Причина пожара на объекте, который в недавнем прошлом имел статус стратегического, еще не определенаФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Причина пожара на объекте, который в недавнем прошлом имел статус стратегического, еще не определена. Но у корреспондента «КП», который поднимался наверх, к очагу возгорания, появилась версия о наиболее вероятном развитии событий. В верхней точке элеваторной башни незадолго до начала пожара велись работы газовым резаком. Сварщики оставили на высоте заправленные кислородом и пропаном баллоны.

В верхней точке элеваторной башни незадолго до начала пожара велись работы газовым резакомФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Вокруг в изобилии валялись расчлененные металлоконструкции. Так что возможной причиной пожара могла стать капля расплавленного металла, скатившаяся с места работы вниз, по технологическим отверстиям.

возможной причиной пожара могла стать капля расплавленного металла, скатившаяся с места работы вниз, по технологическим отверстиямФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Пожарный расчет доложил по прибытии на пульт сначала о возгорании остатков зерна в 20 погонных метров. Спасатели поднимались снизу вверх и обнаружили на одном из этажей тлеющие кучки из десятков килограммов пшеницы, осыпавшиеся когда-то с транспортерных лент.

Спасатели поднимались снизу вверх и обнаружили на одном из этажей тлеющие кучки из десятков килограммов пшеницыФото: Михаил СЕРГЕЕВ

На уровень выше располагалась весовая, в которой установлена стальная емкость для взвешивания сразу 20 тонн зерна. Она почти герметична, поэтому там ощущалось лишь слабое задымление. Еще выше весь этаж занимал глухой бетонный бункер, не имевший входов. Именно в нем оказался основной очаг возгорания. Над ним располагался густо задымленный уровень, на котором как раз и обнаружился оставленный рабочими газосварочный аппарат. Из этого помещения пожарные более двух часов лили воду вниз через технологические люки и отверстия. Залить пожар, тлеющий в труднодоступных помещениях под ними, удалось лишь к обеду.