Портрет Путина помог дальневосточному блогеру защититься в суде

ПОВЕСТКА ДЛЯ АКТИВИСТА

Накануне в Смидовичском районном суде ЕАО состоялось рассмотрение иска, который районная прокуратура подала против депутата Николаевского городского поселения Олега Белозерова. Как рассказал корреспонденту «КП» - Хабаровск» дальневосточный блогер, выдвинутое обвинение было похоже на чей-то заказ...

- Наша семья живет в поселке Николаевка пять лет. Все это время я занимаюсь правозащитной деятельностью. Я пишу письма по поводу разбитых дорог, закрытого техникума. Также я рассказывал про дамбу, которую построили за 220 миллионов рублей, чтобы поселок не топило, как в 2013 году, когда в Приамурье случилось крупномасштабное наводнение. Несмотря на это, в прошлом году Николаевку снова затопило. Возможно, моя гражданская активность вызвала у исполнительной власти некие претензии. Только этим я могу объяснить то, что работники прокуратуры Смидовичского района ЕАО нашли в моем блоге заметку «Как не платить транспортный налог», датированную 2018 годом, и решили, что я учу людей нехорошему. Хотя в той статье речь шла о том, как приостановить уплату транспортного налога до решения спорного момента в существующем законодательстве, - рассказал Олег Белозеров.

По его словам, эту публикацию трудно найти путем тематического мониторинга в интернете - всплывают сотни ссылок на аналогичные или похожие статьи других авторов. Но районная прокуратура заинтересовалась публикацией именно Олега Белозерова.

- В связи с этим у меня возникает вопрос: «На всех ли этих людей прокуратура подала в суд?». Сомневаюсь. Значит, целенаправленно шерстили мой сайт, чтобы найти какую-то зацепку, повод для судебного разбирательства, - предположил Олег Белозеров. - Прокурору ничто не мешало, если бы он обнаружил какие-то нарушения, обратиться ко мне, как к автору, и попросить убрать статью. Но этого почему-то сделано не было...

ПОСЯГНУТ ЛИ НА СВЯТОЕ?

По мнению дальневосточного блогера, прокуратура Смидовичского района ЕАО обеспокоена не реальным решением насущных проблем, а составлением отчетностей и выполнением плана по таким показателям, как «подали в суд», «привлекли к ответственности» и т.д. Кроме того, не исключено, что на некоторых «недовольных» граждан может оказываться давление, в том числе путем инициирования судебных разбирательств.

- В Смидовичский районный суд я приехал вместе с юристом общественной организации «Профсоюз Хабаровск» Александром Клюшенковым, который называет себя «гражданин СССР». Он давно занимается проблемой уплаты транспортного налога, в частности - нестыковкой кодов валют. По этому поводу Александр Иванович обращался во многие официальные инстанции, но никто из чиновников ему не ответил. Потому что в этом вопросе существует правовая коллизия, а ее никто не хочет решать, - рассказал блогер. - Кроме того, я предпринял некоторые действия, чтобы подстраховаться. Разместил тематические посты в социальных сетях, а также удалил статью о транспортном налоге в своем блоге, а вместо нее поставил портрет президента России. Если бы интернет-страницу с портретом Владимира Путина заблокировали по решению районного суда, это вызвало бы определенный резонанс...

В ИСКЕ ОТКАЗАТЬ

Судебное заседание продолжалось недолго. Судья Елена Пешкова отклонила ходатайство Олега Белозерова о присутствии в зале заседаний журналиста независимого СМИ, специально приехавшего из Биробиджана. Затем она выслушала обе стороны, в том числе обстоятельное возражение против иска прокуратуры, которое подготовил юрист общественной организации «Профсоюз Хабаровск». После этого было оглашено решение: административное исковое заявление прокурора Смидовичского района в защиту неопределенного круга лиц о признании информации, распространяемой в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, оставить без удовлетворения.

- Я считаю, что на 80 процентов - это заслуга Александра Клюшенкова, который в своем выступлении разложил ситуацию с транспортным налогом по полочкам. Не исключено, что помог и портрет Путина, вывешенный на сайте. Посмотрим, что будет написано в мотивированном решении суда, которое мне пришлют по почте. Там должно сообщаться, почему судья отказала с иском прокурору. В любом случае, произошедшее говорит о том, что совместными усилиями общественности можно даже в ЕАО добиться торжества справедливости, - подчеркнул Олег Белозеров.