2020-06-25T09:45:56+03:00
Происшествия

Обстоятельствами гибели двоих детей в районе имени Полины Осипенко заинтересовался следственный комитет

Мальчики погибли вчера вечером, катаясь на самодельном плоту по затопленному карьеру
Евгения МОЛОТОВА
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Дожди заполнили яму водой, и мальчикам она показалась вполне пригодной для судовожденияДожди заполнили яму водой, и мальчикам она показалась вполне пригодной для судовожденияФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Двадцать четвертое июня выдалось ненастным на всей территории Хабаровского края. Не стали исключением и окрестности села Херпучи в районе имени Полины Осипенко. Однако для троих восьмилетних мальчишек непогода оказалась досадной мелочью, не более. В второй половине дня они отправились на велосипедах в заброшенный золотодобывающий карьер. Дожди заполнили яму водой, и мальчикам она показалась вполне пригодной для судовождения. Соорудив из подручных материалов плот и спустив его на воду, ребята отправились в плаванье. Приключение обернулось трагедией.

РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Вызов в службу спасения поступил вечером 24 июня. Сооруженное мальчиками плавсредство перевернулось в центре импровизированного водоема. Одному из ребят удалось добраться до берега. Его товарищи не справились со стихией. Прибывшим на место полицейским и местным жителям оставалось лишь извлечь из водоема тела погибших детей.

- Херпучи - отдаленный поселок, и установить с ним связь очень тяжело, - рассказала Анастасия Котова, заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Дежурного отряда спасателей там тоже нет. Поэтому установить по горячим следам, что именно произошло, крайне затруднительно. Семьи мальчиков благополучные, на учете в социальной службе не состоят. Выжившего мальчика осмотрели медики, состояние его оценивается как удовлетворительное. Тела погибших доставлены в морг города Комсомольска-на-Амуре.

УСТАНОВИТ СЛЕДСТВИЕ

Сегодня, 25 июня, следственным управлением следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи выехали на место трагедии.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО. - Произведен осмотр места происшествия. В рамках расследования будут установлены причины, по которым трое детей 2012 года рождения находились возле опасного объекта (водоема) без сопровождения взрослых, а также иные причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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