2020-06-26T02:01:03+03:00
Общество

Полицейского из Хабаровска поощрил министр внутренних дел России за спасение ребенка на дороге

Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении оперуполномоченного медалью МВД России «За смелость во имя спасения»
Александр ШТААЛЬ
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Полицейского из Хабаровска поощрил министр внутренних дел России за спасение ребенка на дороге ФОТО: МВД РоссииПолицейского из Хабаровска поощрил министр внутренних дел России за спасение ребенка на дороге ФОТО: МВД России
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История с жуткой аварией, во время которой чуть не пострадал трехлетний малыш, получила продолжение. Напомним, на улице Павла-Морозова в начале июня столкнулись микроавтобус и иномарка. Водитель первой машины решил выполнить разворот, но сделал это с нарушением правил дорожного движения. Разметка не предполагала такого маневра. В этот же момент по встречной полосе двигался легковой автомобиль. Машины столкнулись.

От удара водитель микрогрузовика потерял сознание, машина начала ездить по кругу. При первом развороте из окна авто выпал ребенок. Мальчик встал на ноги, растерялся и замер. В любую минуту он мог оказаться под колесами.

Полицейского из Хабаровска поощрил министр внутренних дел России за спасение ребенка на дороге.Источник: МВД России

Случайным свидетелем происходящего стал полицейский, проезжавший в этот момент рядом на своем авто. Он мгновенно сориентировался и предотвратил наезд неуправляемого автомобиля на трехлетнего мальчика. Мужчина забрал ребенка и отнес в безопасное место, а несколько секунд спустя по дороге, где находился несовершеннолетний, проехал автомобиль

- Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Хабаровску майора полиции Александра Богатырева, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - За проявленные смелость и самоотверженность при спасении ребенка его наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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