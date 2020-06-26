Мероприятия онлайн в Хабаровске на неделю

ПОЧИТАЕМ И ПОРИСУЕМ

Дальневосточная государственная научная библиотека подготовила несколько выпусков для малышей «Читаем сказки вместе».

Выпуск №50 познакомит самых маленьких с русской сказкой «Гуси-лебеди» в обработке А. Н. Толстого. Читает сказку ведущая программы «Утро в городе» Евгения Еремина.

Выпуск №51 посвящен сказке А. С. Пушкина «Жених» в исполнении Ирины Доркиной, актрисы театральной студии «На Чердаке».

В выпуске №52 ребята услышат русскую сказку «Что дальше слышно» из сборника Н. Е. Ончурова. Читает ведущий программы «Утро в городе» Анатолий Букин.

Выпуск №53 позволит погрузиться в мир японских народных сказок - «Страшилище и петух» прочтет для маленьких слушателей актриса Хабаровского краевого театра драмы Татьяна Малыгина.

Также ДВГНБ и студия живописи Екатерины Магит продолжают серию уроков в школе простого рисования для детей и взрослых «Рисование доступно всем!». Автор программы - Екатерина Магит окончила художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института. Более шести лет Екатерина работала художником -декоратором в Хабаровском краевом музыкальном театре.

Урок №3 позволит узнать: что помогает изобразить предмет в объеме; какие бывают источники света; чем различаются тень, полутень и рефлекс; как нарисовать объемные куб и шар.

Урок №4 ответит на вопросы: как изобразить предметы в пространстве; как при помощи теней передать объем; что такое перспектива, для чего она нужна и какие ее виды существуют?

И, наконец, урок №5 закрепит знания о перспективе и точке схода (урок№2), научит изображать предметы в пространстве, используя одну или две точки схода; также на уроке вы построите из прямого параллелепипеда скамейку.

ПОСЛУШАЕМ И ПОСМОТРИМ

Досуг для аудитории старшего возраста на этой неделе также разнообразен - для начала предлагаем отправиться на виртуальную выставку ДВГНБ, посвященную 120-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери.

Антуан де Сент-Экзюпери - писатель, чьи книги обладают поразительным свойством оставаться современными в любую эпохуФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Писатель, чьи книги обладают поразительным свойством оставаться современными в любую эпоху и приковывать внимание читателей любого возраста. Его философская, лирическая проза покоряет читателя верой в жизнь и людей, глубиной мысли и поэтичностью. К юбилею писателя-летчика сотрудники отдела обслуживания и фондов ДВГНБ подготовили для посетителей сайта виртуальную книжную выставку «Зорко одно лишь сердце». На выставке представлены материалы о жизни и творчестве писателя и лучшие издания Антуана де Сент-Экзюпери из фондов библиотеки. Читатели самых разнообразных литературных вкусов получат удовольствие от его прекрасной, увлекательной прозы и, возможно, откроют для себя нечто очень важное. Ведь если верить автору, «быть может, единственная истина на свете - в мирном шелесте книжных страниц...».

Также на YouTube-канале библиотеки вас ждут сразу несколько обновлений. Во-первых, это 11-й выпуск онлайн-лектория «Золотой фонд русской литературы», в котором речь пойдет о Сергее Есенине. О жизни и творчестве поэта расскажет главный библиотекарь Татьяна Лазарева.

Во-вторых, вышел новый, восьмой по счету, выпуск краеведческого видеоблога «Что читать о Хабаровском крае?». Тема выпуска: «Дальневосточные писатели-фронтовики». Рассказывает Марина Балашова - заведующая отделом Центра информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения ДВГНБ.

И, наконец, вашему внимаю предлагается четвертый выпуск онлайн-дневника «Японский калейдоскоп», в котором вас познакомят с любопытными фактами, событиями, поступками и традициями жителей Страны Восходящего Солнца.

ПОЕДЕМ В КИНО

Из развлечений во внешнем мире нам по-прежнему доступно только автокино на Заимке. В начале июля в афише кинотеатра появятся два новых фильма - «Соник в кино» и «Человек-невидимка», расписание сеансов уточняйте в Instagram-аккаунте автокино.

«Соник в кино» - приключенческий фэнтези-фильм. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Соник в кино» (6+) - приключенческий фэнтези-фильм, в котором отвязный ярко-синий ежик Соник вместе с новообретенным - человеческим - лучшим другом Томом Вачовски знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.

«Человек-невидимка» - классическое horror movie. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Человек-невидимка» (18+) - классическое horror movie, где на первый взгляд жизнь Сесилии - главной героини - кажется безупречной: огромный дом, бойфренд - гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.