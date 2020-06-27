2020-06-27T04:21:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 27 июня: число выздоровевших превысило две тысячи

В регионе возобновили работу веранды летних кафе
Евгения МОЛОТОВА
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В регионе возобновили работу веранды летних кафеВ регионе возобновили работу веранды летних кафеФото: Ольга КИВА
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Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Хабаровском крае за прошедшие сутки вновь выросло и достигло цифры в 75 человек. Большинство выявленных больных относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет. Самому старшему из выявленных больных более 90 лет, еще 14 пациентов старше 65. Самому младшему пациенту 1 год, еще шестеро дети и подростки в возрасте до 16 лет.

Динамика заболеваемости в регионе на 27 июня по информации Яндекс

Динамика заболеваемости в регионе на 27 июня по информации Яндекс

У половины пациентов зафиксирована пневмония, около 15% - бессимптомные носители, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все случае заболевания выявлены у контактных лиц или у тех, кого обследовали по клиническим показаниям. Все случаи зарегистрированы в краевой столице.

Всего в крае зарегистрировано 3899 случаев заболевания, из них 28 закончились смертью пациентов.

Количество заболевших по регионам края на 27 июня по информации министерства здравоохранения Хабаровского края

Количество заболевших по регионам края на 27 июня по информации министерства здравоохранения Хабаровского края

«Активными» остается 1783 случая заболевания: на стационарном лечении находится 857 пациентов, из них 29 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 926 получает лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции.

Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 842 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 393 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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