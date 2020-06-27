Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 27 июня: число выздоровевших превысило две тысячи
Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Хабаровском крае за прошедшие сутки вновь выросло и достигло цифры в 75 человек. Большинство выявленных больных относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет. Самому старшему из выявленных больных более 90 лет, еще 14 пациентов старше 65. Самому младшему пациенту 1 год, еще шестеро дети и подростки в возрасте до 16 лет.
Динамика заболеваемости в регионе на 27 июня по информации Яндекс
У половины пациентов зафиксирована пневмония, около 15% - бессимптомные носители, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все случае заболевания выявлены у контактных лиц или у тех, кого обследовали по клиническим показаниям. Все случаи зарегистрированы в краевой столице.
Всего в крае зарегистрировано 3899 случаев заболевания, из них 28 закончились смертью пациентов.
Количество заболевших по регионам края на 27 июня по информации министерства здравоохранения Хабаровского края
«Активными» остается 1783 случая заболевания: на стационарном лечении находится 857 пациентов, из них 29 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 926 получает лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции.
Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 842 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 393 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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