В Хабаровске будут судить подозреваемого в убийстве председателя ГСК в Первом микрорайоне

Трагедия разыгралась в гаражном кооперативе во второй половине дня, в субботу 21 марта текущего года. Поводом для трагедии стала женщина, а вот мотивом послужила не ревность, а своего рода неуставные взаимоотношения.

ДЛИННЫЙ ЯЗЫК

Начиная с утра, участники гаражного кооператива на углу улицы Калараша и Космической, в Первом микрорайоне краевой столицы, начали подходить к бытовке председателя – приносили ежемесячные взносы. Принимать их должна была казначей кооператива, однако, женщина на работу не явилась, и к своим обязанностям не приступила. Председатель ГСК позвонил ей и потребовал объяснений.

-Забухала она, дело к вечеру уже было, а казначея все нет. Непорядок, - рассказал корреспонденту «КП» - Хабаровск» сторож ГСК, бывший в тот день на посту. – Несколько раз он ей звонил. Она сначала вообще не брала, потом вроде взяла трубку. Ругался громко, матом. Понять можно ей взносы собирать, а она никакая. Так-то она хорошая, но если на пробку наступит - труба.

Выпивала прогульщица, судя по всему, вместе со своим кавалером. Принявший на грудь мужчина, решил заступиться за честь дамы, и отправился чинить разборки, прихватив с собой нож.

ЗА «БАЗАР»

Первый микрорайон краевой столицы, отнюдь не относится к туристическим жемчужинам. Люди здесь суровые, а потому, председатель, сильно рисковал, ругая неприличными словами нерадивую сотрудницу.

- Они тоже с этим, Ваней, ругались, - продолжает рассказ мой собеседник. – Сначала в вагончике, потом тот выскочил, а председатель наш за ним следом. Тут уже и драка завязалась, хотели было растащить…

Сотрудники правоохранительных органов на отдыхе, чинили автомобиль в одном из гаражейФото: Евгения МОЛОТОВА

Конфликт разрешился самым радикальным способом. Нападавший дважды ударил потерпевшего ножом, в грудь и живот. Кстати, на улицу оппоненты выскочили, спасаясь от удушливого газа перцового баллончика, которым погибший хотел задержать пьяного агрессора.

ЗАДЕРЖАНИЕ

На звуки свары обратили внимание двое правоохранителей. В этот день у мужчин – водителя полицейского автомобиля, и его друг из отряда особого назначения, были свободны от служебных обязанностей и чинили автомобиль.

- Мы побежали сразу на драку. Когда бежали, увидели, что один из граждан наносит удар снизу в живот, второй сбоку, - рассказал один из полицейских оперативникам. - Когда подбежали, подозреваемый нам сказал: «Не подходите, парни, и вас тоже зарежу». И начал пятиться назад.

Подозреваемый побежал к выходу из ГСКФото: Евгения МОЛОТОВА

География кооператива представляет собой вытянутую букву «Г». После совершения преступления подозреваемый бросился бежать по короткой стороне и угодил прямиком в руки правоохранителям, которые и задержали мужчину и передали подоспевшему наряду полиции. Председатель скончался по дороге в больницу.

Потерпевший скончался в машине скорой помощиФото: Евгения МОЛОТОВА

ПЕРЕДАНО В СУД

Обвиняемый был заключен под стражу. Вину свою он не признал, настаивая на переквалификации дела с умышленного убийства на нанесение телесных повреждений или причинение смерти по неосторожности. Криминального прошлого фигурант не имеет. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района Хабаровска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь его судьбу решит суд.