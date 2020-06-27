Полицейский наводивший порядок в Хьюстоне женат на хабаровчанке

Уже не первый день социальные сети будоражит скандальное фото, на котором из-под края формы американского полицейского выглядывает край татуировки с надписью «Хабаровск». Откуда у стража порядка из далекого Техаса такая любовь к бывшей столице Дальнего востока? Пользователи высказывали множество предположений, вплоть до того, что Майкл агент федеральной службы под прикрытием. Правда оказалась куда романтичней. Сердце сурового ковбоя поразила наша землячка, хабаровчанка Анастасия.

Историю их любви сложно отследить по социальным сетям. Несмотря на век современных технологий, Майкл и Анастасия вовсе не афишируют свои отношения. На его странице в фейсбуке – кафедральный собор Хабаровска. И множество постов – «Я жду тебя, любимая!». Для того, чтобы общаться со своей избранницей Майкл выучил русский язык. Аккаунт Насти еще более лаконичен – место рождения, место жительства и несколько фото. Объединяет их одно. На всех молодые люди вместе. И выглядят невероятно счастливыми.

Пара расписалась в 2011 году. С тех пор молодые люди живут в США. А совсем недавно, отец Майкла опубликовал в своей социальной сети фото, на котором Майкл снят с прелестной годовалой девчушкой. В комментариях друзья и близкие желают счастья юной принцессе и прекрасной куколке.