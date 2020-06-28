В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смерти

Как рассказали в ведомстве о том, что пустой квартире без хозяев страдают от голода три огромные собаки сообщили местные жители. Дело происходило в одном из старых домов Краснофлотского района Хабаровска.

По словам соседей сначала они заметили, что в квартире на первом этаже уже несколько суток подряд скулят и плачут животные. Собаки лаяли и звали на помощь, причем, когда неравнодушные люди пытались позвонить в дверь им никто не открыл, хозяев явно не было дома.

Соседи пытались подкармливать животных через зарешеченное окно, а потом вызвали полицию, зоозащитников и спасателей.

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смертиФото: Правительство Хабаровского края

- Группа в составе Владимира Кардинова, Григория Ревякина и Тимофея Пупченко незамедлительно приступила к проведению спасательной операции, - поделилась Ольга Оботурова, сотрудник комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. - Спасатели аккуратно отогнули часть решетки на окне квартиры первого этажа и попытались проникнуть внутрь. Однако измученные, голодные псы, не хотели впускать в квартиру незнакомцев.

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смертиФото: Правительство Хабаровского края

Однако один из спасателей имел кинологическую подготовку, при помощи которой сумел преодолеть недоверие четвероногих. В считанные минуты он успокоил собак и даже смог подружиться с ними. Животных благополучно вывели на улицу, открыв квартиру изнутри.

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смертиФото: Правительство Хабаровского края

Изможденных собак передали зоозащитникам. К несчастью, как сообщают в ведомстве, одна из трех запертых собак не дождалась помощи и скончалась от голода. Краевые спасатели рекомендуют всем владельцам животных ответственно подходить к своим обязанностям. А хозяевами сейчас занимаются правоохранительные органы.