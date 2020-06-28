2020-06-27T17:58:39+03:00
Общество

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смерти

Хозяева заперли четвероногих дома без еды и воды [фото, видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смертиВ Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смертиФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Как рассказали в ведомстве о том, что пустой квартире без хозяев страдают от голода три огромные собаки сообщили местные жители. Дело происходило в одном из старых домов Краснофлотского района Хабаровска.

По словам соседей сначала они заметили, что в квартире на первом этаже уже несколько суток подряд скулят и плачут животные. Собаки лаяли и звали на помощь, причем, когда неравнодушные люди пытались позвонить в дверь им никто не открыл, хозяев явно не было дома.

Соседи пытались подкармливать животных через зарешеченное окно, а потом вызвали полицию, зоозащитников и спасателей.

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смерти Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смертиФото: Правительство Хабаровского края

- Группа в составе Владимира Кардинова, Григория Ревякина и Тимофея Пупченко незамедлительно приступила к проведению спасательной операции, - поделилась Ольга Оботурова, сотрудник комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. - Спасатели аккуратно отогнули часть решетки на окне квартиры первого этажа и попытались проникнуть внутрь. Однако измученные, голодные псы, не хотели впускать в квартиру незнакомцев.

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смерти Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смертиФото: Правительство Хабаровского края

Однако один из спасателей имел кинологическую подготовку, при помощи которой сумел преодолеть недоверие четвероногих. В считанные минуты он успокоил собак и даже смог подружиться с ними. Животных благополучно вывели на улицу, открыв квартиру изнутри.

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смерти Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смертиФото: Правительство Хабаровского края

Изможденных собак передали зоозащитникам. К несчастью, как сообщают в ведомстве, одна из трех запертых собак не дождалась помощи и скончалась от голода. Краевые спасатели рекомендуют всем владельцам животных ответственно подходить к своим обязанностям. А хозяевами сейчас занимаются правоохранительные органы.

В Хабаровском крае сотрудники аварийно-спасательной службы спасли собак от голодной смерти.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Обстановка в Хабаровском крае на 28 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Сергей Фургал продлил ограничения для детских садов, саун и ресторанов
Режим самоизоляции для жителей Хабаровского края старше 65 лет продлен до 12 июля
Рестораны в Хабаровске не будут работать до 12 июля
Победителей конкурса-смотра наградили в Хабаровске
Спикер Хабаровской краевой думы Ирина Зикунова от имени депутатского корпуса поздравила жителей края с Днем молодежи
Пострадавшие от града жители ЕАО получат компенсацию из резервного фонда
Четыре с половиной миллиона перевел мошенникам хабаровчанин
Обстановка в Хабаровском крае на 27 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Маршрут поездов «Хабаровск - Волочаевка-I» сократят до станции «Дежневка»
За поправки в Конституцию проголосовал один хабаровчанин на Большом Уссурийском острове
Спасатели в Биробиджане помогли ребенку избавиться от кольца
На улице 40 лет Победы в Биробиджане отремонтировали дорогу
Больше четырех миллионов рублей выманили аферисты у хабаровчанина
Жильцам разрушенного дома дадут квартиры в Хабаровске