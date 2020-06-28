В Биробиджане судят двух оппозиционных блогеров

ПОМОГИТЕ СОЛДАТАМ

Накануне в Биробиджане начался суд над местным жителем Георгием Нацвлишвили и уроженцем Твери Михаилом Барановым, приехавшим на Дальний Восток. Первое судебное заседание прошло в закрытом режиме (без участия представителей СМИ) в здании областного суда, которое находится в переулке Театральный.

Перед началом заседания Георгий Нацвлишвили (он же Гиви) провел одиночный пикет возле "храма Фемиды". Кузнец и блогер развернул самодельный плакат, который содержал надпись "Армейский беспредел. Михаил, ни слова! Гиви, молчи! Но общественность должна знать, как в армии доводят до самоубийства, убийства, унижения, воруют, забирают деньги у новобранцев и контрактников".

- Нас с Михаилом задержали 17 июня в районе шестого километра Биршоссе, где находится одна из воинских частей. Забрали фотоаппарат и телефоны, словно мы делали нечто запрещенное, хотя это не так. А по армейскому беспределу в ЕАО я поднимал вопрос неоднократно. Есть село Бабстово, где солдат унижают, избивают, доводят их до самоубийства. Хищения, драки, убийства - в порядке вещей в нашей армии. Почему мы туда пошли, на шестой километр? Я показал заброшенные объекты, где я ранее работал и видел, как все разворовывается. Ко мне обращаются контрактники, что у них отбирают денежное довольствие, и никто в это не вмешивается. Я лично говорил командиру о фактах вымогательства, но реакции - ноль, - рассказал Гиви.

ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН?

После одиночного пикета, который продолжался минут десять, Георгий Нацвлишвили и Михаил Баранов вошли в здание суд ЕАО. Дежурные судебные приставы обыскали их металлодетекторами и запустили внутрь. Ходатайство обвиняемых о присутствии в зале судебного заседания корреспондента "КП" - Хабаровск" было отклонено судьей из-за сложной ситуации с коронавирусом в Биробиджане.

Разбирательство продолжалось два часа, но этого времени не хватило для принятия какого-либо решения. Михаил Баранов поделился с автором этих строк своими впечатлениями.

- Нас обвиняют в административном правонарушении по статье 20 (проникновение на территорию охраняемого объекта), где наказание - штраф с конфискацией предметов правонарушения. Я судье пояснил, что какие-то территории могут принадлежать воинским частям, но руководители этих частей должны уведомлять местное население об этом соответствующими табличками и всякими видами ограждений. Мы ездили вокруг воинской части, искали разрушенные объекты, но на саму территорию не заходили, - пояснил Михаил Баранов.

По его словам, никаких доказательств о том, что он и Гиви снимали на шестом километре Биршоссе нечто запрещенное, стороной обвинения представлено не было. Но вернут ли гражданским активистам изъятое личное имущество, неизвестно. Следующее заседание суда по этому делу состоится в Биробиджане 7 июля.