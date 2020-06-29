Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 29 июня 2020: число излечившихся больше двух тысяч

В Хабаровском крае на утро 29 июня 2020 года зафиксировали три тысячи 978 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечились две тысячи 123 человека, скончались 28 человек, остальные получают лечение.

Статистика по заболеваемости ФОТО: скрин Яндекс.Коронавирус

- За минувшие сутки в регионе зафиксировали 85 новых случаев заболевания. Новые пациенты находятся в Хабаровске и в нескольких районах края. Отметим также, что среди заболевших больше всего людей в возрасте от 18 до 65 лет, 21 пациент старше 65 лет, а также один ребенок шести лет, - рассказали в региональном минздраве.

Данные регионального минздрава ФОТО: региональный минздрав

Отметим также, что среди новых пациентов порядка 20 процентов - это бессимптомные носители, у 45 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. К слову, у 55 процентов заболевших заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением находится более 7,4 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

Напомним, по Амуру продолжают курсировать теплоходы с дачниками на борту. Правда, специалисты отмечают, что в начале июня после сезона посадок пассажиропоток резко сократился. Это объясняют тем, что люди решили взять тайм-аут и поберечь свое здоровье.