2020-06-29T10:02:21+03:00
Общество

Самую проблемную подземку в Хабаровске разбомбили вандалы

Неизвестные повредили перекрытия вентиляционной шахты, кафель и светильники
Александр ШТААЛЬ
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Самую проблемную подземку в Хабаровске разбомбили вандалыСамую проблемную подземку в Хабаровске разбомбили вандалыФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске неизвестные разбомбили самый проблемный подземный переход на остановке «Павленко». Досадный инцидент случился в минувшие выходные. Вандалы, что называется, порезвились вдоволь, оставив после себя дыры зияют теперь в перекрытии вентиляционной шахты, выполненном из ГВЛ. Также неизвестные сбили со стен большие пласты кафельной плитки, а вместо разбитых в который раз настенных светильников МУП «Горсвет» уже временно водрузил уличные фонари.

РАЗРУШЕНИЯ С НЕПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ

К разрушениям прибавились резкий запах хлорки. Вещество пришлось использовать для обработки укромных уголков подземки. Некоторые неблагополучные горожане позволили себе использовать пространство в качестве нужника. Сегодня, 29 июня, рабочие с утра вынесли мусор, убрали осколки перекрытий и плитки, кучки результатов жизнедеятельности горожан.

- Мы обслуживаем еще переходы в районе «Платинум Арены», на остановках «Большая» и «Энергомаш». Но на остановке «Павленко» обстановка всегда самая неблагоприятная, - рассказал Юрий Федасов, начальник производственного отдела МУП «Южное». – В планах провести косметический ремонт этого объекта.

Вместо листов ГВЛ собираются использовать самую толстую фанеру, которая, возможно, выдержит проявления повышенного «внимания» особо «спортивных» прохожих. Плитку переложат, восстановят освещение, покрасят стены и перила, побелят потолки. Также нужно будет отремонтировать двери.

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ВОПРОСА

Отметим, что ежегодно на текущее летнее и зимнее содержание подведомственных переходов в МУП «Южное» тратят по 2,7 миллиона рублей, а на «косметику» - еще 800 тысяч.

- Откровенно говоря, глядя на происходящее и на такое отношение граждан, масштабный ремонт здесь даже затевать не хочется, - поделился проблемами Юрий Федасов.

Напомним, влажную уборку в переходах ежедневно, раз в месяц затевают масштабную помывку от пола до потолка. Моют с шампунем все: окна, перила, парапеты и лестницы. Из-под ливневых решеток вручную выгребают ведра окурков, с растворителем смывают с кафельных стен бездарные граффити, убирают незаконно расклеенные объявления.

Для справки: в краевом центре шесть муниципальных подземных пешеходных переходов. Ежегодно на их содержание и текущий ремонт в среднем тратят до пяти миллионов рублей.

Жителей города убедительно просят соблюдать порядок в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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