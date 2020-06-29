Проверено на себе: как проходит голосование в Хабаровске

Вы, уважаемый читатель, наверняка в курсе, что голосование началось еще на минувшей неделе, 25 июня. Завтра, 1 июля, - основной и последний день, когда можно высказать свое мнение по изменениям, предложенным в Основной Закон.

ИДЕМ НА ДЕЛО В ПЕРЧАТКАХ

И все мы в курсе, что коронавирусная угроза еще витает над нашей страной. Участок - место пересечения сотен и даже тысяч человек. Понятно, что все они не придут одномоментно, но вдруг среди них окажутся один-два зараженных? Не пойдет ли зараза дальше? На свой участок я пошла по двум причинам: во-первых, чтобы проголосовать, во-вторых, чтобы на личном опыте выяснить, соблюдаются ли меры безопасности.

Мой участок всегда находился в фойе академии физкультуры и спорта. В день выборов уже на входе было понятно - здесь идет голосование. За столами сидели члены избиркома, рядом стояли люди с паспортами, кто-то с бюллетенем заходил в кабинку, кто-то пытался справиться с автоматизированной урной. Словом, кипела жизнь. В этот раз я даже затормозила, войдя: тишина, фойе пустое, охранник молча бросил взгляд и снова уставился в монитор. Ага, вот она - небольшая табличка-указатель. Значит, я все-таки правильно пришла. Мне навстречу из кабинета вышла девушка. Была она не только в маске и перчатках, но и в прозрачном защитном экране.

- Голосовать? Там сейчас гражданин. Давайте я вам пока руки обработаю, - она брызнула мне на руки пахучей жидкостью и выдала пакетик. В нем - ручка, маска, хотя у меня была своя, и одноразовые перчатки. Пока я разглядывала содержимое, мне мерили температуру бесконтактным термометром. Тридцать шесть и пять - нормально.

В помещении для голосования были: сотрудник полиции, две девушки из избиркома и, кажется, наблюдатель. Меня пригласили к столу, попросили открыть паспорт (имя и прописка), предложили проверить мои паспортные данные, уже занесенные в списки. «Распишитесь, пожалуйста», - девушка ручкой указала мне, где именно. Я автоматически потянулась за пишущей принадлежностью. Девушка отшатнулась: «Вам выдали ручку». Ах, да, извините. Взяла бюллетень и пошла в кабинку. Передней шторки, действительно, не было, о чем не один раз говорил председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов. Представьте, сколько рук за день прикасались бы к ней… А ткань обработать весьма сложно. Поэтому шторку и сняли. И все же подсмотреть за мной никто бы не смог - я проверила. Место для голосования в углу комнаты, с двух сторон - капитальная стена, с двух - стенки кабинки. Тайна голосования соблюдена.

СЕЙФ ВНУТРИ СЕЙФА

Кстати, поскольку я участвовала в предварительном этапе, то уже привычных комплексов автоматической обработки бюллетеней не было - их установят 1 июля, в основной день. Стояла на столе опечатанная прозрачная небольшая урна, в нее я и опустила сложенный пополам бланк. Щель достаточно широка, чтобы бланк было легко опустить одной рукой. Бюллетень мягко проскользнул и улегся в компании еще десятков бланков.

Место для голосования в углу комнаты, с двух сторон - капитальная стена, с двух - стенки кабинкиФото: Ксения ТУРТЫГИНА

- Спасибо, хорошего дня! - чуть ли не хором пожелали мне сотрудники избиркома.

На улице я сняла маску - уже можно. Подвожу итог: если вы придете на участок в маске, продезинфицируете руки и наденете перчатки (да, в них очень сильно потеют руки, но три минуты можно перетерпеть), постараетесь трогать окружающие предметы как можно реже и не чесать нос-глаза после этого, то опасаться нечего. По моим наблюдениям, в общественном транспорте риск гораздо выше.

Узнала я и ответ на вопрос, которым задавалась с первого дня голосования: как происходит подсчет голосов на предварительном этапе? Считают их каждый день или начнут считать только в конце основного дня?

- На этапе 25-30 июня бюллетени каждый вечер, после закрытия участков, пересыпаются в сейф-пакеты. Именно пересыпаются - никто из членов УИК не прикасается к ним руками, - объяснил мне Геннадий Накушнов. - Сейф-пакет запечатывается, думаю, вы знаете, что его невозможно открыть незаметно. На нем ставят подписи и печать. Затем пакет с бюллетенями помещают уже в настоящий сейф секретаря участковой избирательной комиссии. Первого июля, когда закроются все участки для голосования в Хабаровском крае, сейф-пакеты извлекут и начнется подсчет голосов.

Я свой гражданский долг исполнила. А вы, уважаемый читатель, сходили на участок? К слову, можно и не ходить, а пригласить членов избиркома к себе. В квартиру комиссия заходить не будет, исключение делается только для тех, кто не может передвигаться или кому тяжело дается движение: лежачие больные, пожилые люди. Можно организовать выездное голосование для всего дома: во дворе, например. Да и основной день голосования объявлен выходным - все сделано для того, чтобы каждый гражданин России высказал свое мнение.

СПРАВКА

В первый день, 25 июня, в голосовании приняли участие свыше 40 тысяч жителей края. Из них около десяти тысяч голосовали на дому, остальные - на участках. Как сообщил «КП» - Хабаровск» Геннадий Накушнов, на вечер 28 июня проголосовали около 170 тысяч жителей края, из них вне участков порядка 30 тысяч, в труднодоступных районах - пять с небольшим тысяч. Всего в списках избирателей 982 497 жителей Хабаровского края.