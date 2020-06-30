2020-06-29T15:38:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 30 июня 2020: излечились две тысячи 134 человека

Несмотря на пандемию горожане весело отметили День молодежи
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 30 июня 2020: излечились две тысячи 134 человекаНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на 30 июня 2020: излечились две тысячи 134 человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае в общей сложности зафиксировали четыре тысячи 140 случаев заболевания. Из них две тысячи 134 человек излечились, 28 скончались, остальные получают лечение.

Статистика заболевания ФОТО: скрин Яндекс.Коронавирус

Статистика заболевания ФОТО: скрин Яндекс.Коронавирус

- За минувшие сутки в крае зарегистрировали 77 новых случаев заболевания. В основном пациенты из Хабаровска. Среди них большинство в возрасте от 18 до 65 лет, 11 пациентов старше 65 лет, а также девять детей и подростков, - рассказали в региональном минздраве.

Инфографика ФОТО: Региональный минздрав

Инфографика ФОТО: Региональный минздрав

Отметим также, что порядка 10 процентов новых пациентов – это бессимптомные носители, у 30 процентов заболевших пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. При этом у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением находится более 7,4 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

Пандемия не помешала хабаровчанам весело отпраздновать День молодежи. Мероприятия по уже сложившейся традиции прошли в режиме онлайн. К слову, концерты, шоу и другие события объединили в один онлайн-марафон, который продолжался шесть часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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