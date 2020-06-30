2020-06-30T07:14:15+03:00
Происшествия

Сотрудник УФСИН погиб в автоаварии под Хабаровском

Двое его сослуживцев находятся в реанимации
Александр ШТААЛЬ
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Сотрудник УФСИН погиб в автоаварии под ХабаровскомСотрудник УФСИН погиб в автоаварии под ХабаровскомФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Сотрудник УФСИН по Хабаровскому краю погиб в автоаварии под Хабаровском. Происшествие случилось вчера вечером, 29 июня, у села Заозерное. По предварительной информации, автомобиль «Лада 213100», принадлежащий ведомству, на трассе село Матвеевка - село Заозерное столкнулся с машиной Toyota Vitz. Вероятное развитие событий озвучили автоинспекторы.

- Авто «Лада 213100» двигалось со стороны села Заозерное в сторону Хабаровска. В какой-то момент водитель пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, - рассказали в краевом ГИБДД.

В аварии погибли на месте водитель автомобиля Toyota Vitz и пассажир автомобиля «Лада 213100». Семь человек госпитализировали. Как сообщил информированный источник, среди травмированных двое сослуживцев погибшего сотрудника УФСИН, которые сейчас находятся в реанимации. Остальных пострадавших отвезли в разные больницы города. По данному происшествию проводится проверка.

В ведомстве уже принесли соболезнования родным и близким погибшего сотрудника Дмитрия Шарапова. Он работал старшим инспектором группы организации и применения средств надзора отдела режима и надзора.

- Дмитрий был жизнерадостным и отзывчивым человеком, грамотным и ответственным сотрудником, профессионалом своего дела, отдающим работе все силы. За его плечами - множество серьезных спортивных побед. Таким он навсегда останется в памяти друзей и коллег. У него была крепкая и дружная семья, без отца осталась годовалая дочка, - говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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