Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 1 июля 2020: излечились две тысячи 161 человек

В Хабаровском крае на утро 1 июля 2020 года зарегистрировали четыре тысячи 221 случай заражения. Из них излечились в общей сложности две тысячи 161 человек, скончались 29 пациентов, остальные получают лечение.

Статистика на 30 июня ФОТО: скрин Яндекс.Коронавирус

- За последние сутки в крае зафиксировали 81 новый случай заболевания. Новые пациенты живут в Хабаровске и нескольких районах края. Большая часть заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, 26 пациентов старше 65 лет, детей и подростков нет, - рассказали в региональном минздраве.

Статистика по Хабаровскому краю ФОТО: региональный минздрав

Среди вновь выявленных пациентов примерно 10 процентов – это бессимптомные носители, у 60 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Примерно у 55 процентов заболевших заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением более 7,6 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Напомним, в Хабаровске новым центром притяжения хабаровчан и гостей горожан стало обновленное озеро Рица.Некогда заброшенный и порядочно захламленный водоем преобразился. На территории появились дорожки, освещение и беседки, желающие могут покататься на катамаранах или заказать шашлыки. Также рядом с озером обустраивают пляжную зону. Однако посетителей предупреждают, что купаться в озере нельзя.