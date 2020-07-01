2020-07-01T02:30:25+03:00
Общество

«Кочуем за снегом»: хабаровский скульптор - о жизни, искусстве, путешествиях и о том, как он стал гражданином мира

Иван Локтюхин в эксклюзивном интервью поделился с читателями «КП»-Хабаровск секретами своего успеха
Евгения МОЛОТОВА
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Иван Локтюхин в ХабаровскеИван Локтюхин в ХабаровскеФото: Евгения МОЛОТОВА
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Работы Ивана Локтюхина хорошо знакомы нашим землякам. Если в начале двухтысячных вам случалось прогуливаться по парку «Динамо», вряд ли вы упустили случай присесть отдохнуть на одну из лап огромного деревянного крокодила. Да и кто из нас не любовался зимой великолепием ледяных фигур, обретающих свою мимолетную красоту под руками умелых мастеров. Были среди них и работы Ивана.

Металлические близнецы на Амурском бульваре в Хабаровске ФОТО предоставлено Иваном Локтюхиным

Металлические близнецы на Амурском бульваре в Хабаровске ФОТО предоставлено Иваном Локтюхиным

ПУТЕШЕСТВИЕ И ПУТЬ

Творить Иван Локтюхин начал еще в конце девяностых, когда, будучи студентом архитектурного факультета ТОГУ, принял участие в своем первом конкурсе «Ледовая фантазия» - 1999. И «заболел» льдом.

- В институте мое увлечение не приветствовали, - вспоминает Иван. - Считалось, что это препятствует учебному процессу. Нельзя сказать, что мои преподаватели были неправы, институт я действительно заканчивал долго. В течение нескольких лет лед оставался моим хобби.

В 2005 году Иван и его напарник Вадим Полин впервые отправляются в гастрольный тур.

- В нашу первую выездную зиму мы посетили пять, по-моему, городов, - рассказывает мастер. - Приняли участие в нескольких фестивалях, сделали несколько коммерческих работ. И нам понравилось! Это уникальная возможность и путешествовать, и зарабатывать, и, самое главное, заниматься творчеством. Серьезные организаторы оплачивают дорогу, проживание, питание. Да и победа приносит не только моральное удовольствие.

Иван Локтюхин и Вадим Полин обладатели кубка России в Москве: ФОТО предоставлено Иваном Локтюхиным

Иван Локтюхин и Вадим Полин обладатели кубка России в Москве: ФОТО предоставлено Иваном Локтюхиным

Свое первое «золото» творческий дуэт Вадима Полина и Ивана Локтюхина взял на международном конкурсе «Хрустальная нерпа» на Байкале в 2008 году. В копилке командных наград призы с фестивалей в Екатеринбурге, Новосибирске, Салехарде, Челябинске, Санкт-Петербурге, Якутии и Казахстане. Россия становилась тесной, и скульпторы вышли на международный уровень.

ХОЛОДНАЯ СКАЗКА

- Множество международных конкурсов начинается в России, - рассказывает Иван. - Потому что у нас страна, в которой есть лед. Мы до конца не понимаем, насколько у нас круто. У нас есть зима, естественный лед, есть естественные возможности проводить такие мероприятия, не затрачивая лишних средств. В Америке единственное место, где есть лед, - Аляска.

А как же Европа? Норвегия, Швеция? Оказывается, снег снегу рознь. По словам мастера, именно место диктует характер скульптуры, ее форму и содержание.

- В каждой земле свой климат. И материал себя по-разному показывает. И лед, и снег, - отмечает скульптор. - Я бывал в Скандинавии. Товарищ, мастер по камню и по свету, освещению снежно-ледяных объектов показывал свою презентацию. Меня очень поразило: он показывает фотографии сначала Харбина, где мощнейший ледовый фестиваль и очень сильная школа резчиков. Показывает скульптуры днем - на лицах людей восторг. Потом показывает ночью - и скандинавы начинают откровенно ржать. Я сначала не понял, а потом увидел дизайн снежных отелей у них: все очень четко выверено, максимум два-три цвета. Очень просто и лаконично, не как в Харбине. Но я понимаю, что такой подход возможен только там, где полгода ночь.

Северное сеяние - естественный источник света. Кировск, 2015. ФОТО предоставлено Иваном Локтюхиным

Северное сеяние - естественный источник света. Кировск, 2015. ФОТО предоставлено Иваном Локтюхиным

Кстати, свою супругу, девушку с красивым именем Диана, Иван повстречал также среди снегов, в далеком Кировске - небольшом городке за полярным кругом. Там же Иван проводит большую часть свободного времени. И там известен куда больше, чем в родном Хабаровске.

- С моей женой мы регистрировались в снежном загсе, над возведением которого работал и я, - рассказывает Иван. - Там же, в Кировске, родились две мои прекрасные дочери. С ними я стараюсь проводить все свободное время. С возрастом начинаешь осознавать всю важность семьи. Многие скульпторы говорят, что их дети - лучшее их творение. Я с этим согласен.

Летний лед ФОТО: предоставлено Иваном Локтюхиным

Летний лед ФОТО: предоставлено Иваном Локтюхиным

ИСТОЧНИК KP.RU

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