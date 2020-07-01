Новости по коронавирусу в ЕАО на 1 июля 2020: число излечившихся 353

В Еврейской автономной области на 1 июля 2020 года зафиксировали 430 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечились 353 человека, скончалось пятеро, остальные получают лечение.

- В коронавирусные стационары госпитализированы 22 человека, 50 больных лечатся на дому амбулаторно. В областной инфекционной больнице находится 31 пациент (14 - с диагнозом COVID-19 и 17 - с пневмониями и подозрениями на коронавирус), - сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Статистика по заболеваемости ФОТО: скрин Яндекс.Коронавирус

Кроме Биробиджана, больных коронавирусом лечат в городе Облучье - административном центре Облученского района ЕАО. В местной больнице изолированы 15 человек, в том числе восемь - с подтвержденным диагнозом "COVID-19". Остальные - контактные лица на карантине.

Отметим также, что коечный фонд для больных коронавирусом заполнен в ЕАО менее чем на треть (занято 46 мест из 180). На домашнем карантине остаются 134 человека.

За минувшие сутки проведено 146 тестов на новую коронавирусную инфекцию. К слову, во всех больницах области госпитализированы с пневмониями 58 человек, в том числе три ребенка. Лечение аппаратом искусственной вентиляции легких получает один взрослый с диагностированным COVID-19.

Напомним, В области проходит хобби-парад «Молодежь ЕАО – это сила! Молодежь ЕАО – это красиво!». Это второй проект в рамках Регионального марафона «Даешь, молодежь!?». Старт марафону дал в мае Центр народного творчества Еврейской автономной области, посвятив его Дню молодежи России.