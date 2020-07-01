«Обнули бараки»: хабаровский «Проспект сопротивления» своеобразно напомнил о себе в день голосования

В Хабаровске 1 июля началось с очередного креатива от жильцов бараков по проспекту 60-летия Октября. Весной обитатели ветхого жилья развешали на своих домах ярко-желтые баннера, в том числе и с призывами о помощи к мистеру Трампу. Тогда неудобные фразы с домов быстро сняли. В это раз местные жители решили усложнить задачу и написали свои мысли краской прямо на домах.

На одной из старых построек запестрела надпись «Обнули бараки». Этот очередной крик о помощи не случайно появился здесь именно в день голосования. Много лет люди пытаются выселиться из опасных квадратных метров, и вроде бы мэрия идет им навстречу так называемому «Проспекту сопротивления». Но в последнем своем прямом эфире мэр Сергей Кравчук сообщил, что бараки на проспекте расселят только после 2024 года. Проблема в том, что дома эти стоят в санитарно-защитной зоне железной дороги. По современным нормам на таких землях строительство жилых зданий запрещено. Можно возводить административные или промышленные сооружения, а это - совершенно иная маржа. В Хабаровске, как не раз отмечали бизнесмены, и так избыток площадей торгового и офисного назначения. Потому и не проявляют интерес инвесторы. А собственных средств городской казны пока не хватает на расселение.

На доме №233 появилась другая надпись «Бараки лицо власти!»Фото: Предоставлено очевидцем

Между тем, ветхие дома разрушаются прямо на глазах жильцов. Последний инцидент случился в доме №147 – в одной из квартир обвалилась печка. К слову, на доме №233 появилась другая надпись «Бараки лицо власти!». Как отреагируют на это чиновники, пока остается только догадываться, а жители ветхих домов проживают очередной день в надежде, что сегодня на их голову не рухнет потолок или не обвалится стенка.