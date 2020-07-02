Новости по коронавирусу в ЕАО на 2 июля 2020: число излечившихся 353

В Еврейской автономной области на 2 июля 2020 года зафиксировали 430 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечились 353 человека, скончалось пятеро, остальные получают лечение.

Статистика по коронавирусу в ЕАО ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Кроме Биробиджана больных коронавирусом лечат в городе Облучье - административном центре Облученского района ЕАО. Как сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу, коечный фонд заполнен менее чем наполовину, для лечения больных СЩМШВ-19 специалистами применяется аппарат искусственной вентиляции легких.

Согласно Яндексу, локальный всплеск заболеваний по коронавирусу в ЕАО этим летом произошел 7 июня - за сутки число новых заражений увеличилось на семь случаев. После относительного спада, зафиксированного 23 июня (всего один случай заражения), в регионе вновь начался подъем заболеваемости опасной инфекцией. Средний показатель заболевших коронавирусом с 24 июня по первое июля в ЕАО составил «3,5 случаев заражения в сутки».

Ситуация с коронавирусом не вынудила пересматривать срочно планы работ в городе. Так, в этом году продолжат благоустраивать площадки рядом со скейт-парком, городским парком и территории за областной филармонией.