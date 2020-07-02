2020-07-02T04:25:25+03:00
Досуг

Онлайн-мероприятия на неделю в Хабаровске: музыка и кино

Сегодня мы с вами узнаем, что нового в мире музыки, а также какими фильмами нас побалуют на этой неделе в кинотеатре под открытым небом
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Онлайн-мероприятия на неделю в Хабаровске: музыка и кино. Фото: belcantofound.comОнлайн-мероприятия на неделю в Хабаровске: музыка и кино. Фото: belcantofound.com
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МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

К сожалению, пока что в краевом центре концерты доступны только в онлайн-формате, однако это не помешает истинным меломанам присоединиться к самым крутым событиям в музыкальном мире. Одно из таких - седьмой Санкт-Петербургский фестиваль новой музыки, на котором выступит ансамбль Les Percussions de Strasbourg.

Ко французскому секстету перкуссионистов-виртуозов Les Percussions de Strasbourg никак не клеится слово «академический», хотя чаще всего они играют сложнейшие композиторские партитуры. Делают это они с таким драйвом, что даже самая заумная музыка выходит у них вполне захватывающей. Для фестиваля французы готовят мощную программу, где нервный электронный дестрой Scratch Data Рафаэля Сендо уживается с хитрыми ритмическими изгибами негромкой пьесы IDEM Артуро Корралеса. Также они исполнят новое сочинение петербургского композитора Владимира Раннева - по части ироничных звуковых выдумок в России ему нет равных. Всю информацию о фестивале и дате и времени начала онлайн-трансляции можно узнать на официальном сайте мероприятия.

На онлайн-фесте Lost Horizon соберутся главные звезды танцевальной электроники: тут и легенда биг-бита Fatboy Slim, и нидерландское дабстеп-трио Noisia, и диджейская команда мечты с Пегги Гу, Сетом Трокслером и Карлом Коксом. В лайнапе четырех сцен можно запросто найти и молодых героев андеграунда - например, женскую рейв-формацию 24hr Garage Girls или шоукейс любопытного драм-лейбла Critical Records. Смотреть это все можно как в VR-шлеме на платформе Sansar, так и на обычных стриминговых сервисах. Всю информацию о фесте и дате и времени начала онлайн-трансляции можно узнать на официальном сайте мероприятия.

И в завершение нас ждет концерт в четыре руки и четыре ноги - видеоинсталляция «Шедевры Дрезденской галереи». Исполнители - органный дуэт Ксении Свириденко и Марии Маркевич.

Органный дуэт - редкое явление в музыкальном мире. При участии двух исполнителей король инструментов - орган - раскрывается перед слушателями во всем своем величии, а звуковая палитра становится невероятно мощной и разнообразной. И внешне дуэт органистов смотрится весьма эффектно!

Композиторы нечасто обращаются к жанру органного дуэта - этого требует особый случай. Так, например, Г.А. Меркель написал сонату для двух органистов специально для конкурса композиторов в 1857 году в Германии, где выиграл главный приз. Помимо этой грандиозной сонаты в концерте прозвучат дуэты немецких романтиков: Адольфа Хассе и Густава Адольфа Меркеля и органные произведения Иоганнеса Брамса, Зигфрида Карга-Элерта и Макса Регера.

Всю информацию о концерте и дате и времени начала онлайн-трансляции можно узнать на официальном сайте мероприятия.

КИНОАФИША

На этой неделе в автокинотеатре на «Заимке» нас ждут три разножанровых фильма на любой вкус - главное приобрести билеты заранее. Расписание сеансов и бронирование билетов доступно в инстаграме кинотеатра.

«Джокер» (18+) - триллер, драма. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Джокер» (18+) - триллер, драма. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Джокер» (18+) - триллер, драма.

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

«Страшные истории для рассказа у костра» (18+) - horror movie. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Страшные истории для рассказа у костра» (18+) - horror movie. Фото: скриншот с трейлера фильма

«Страшные истории для рассказа у костра» (18+) - horror movie.

Истории, рассказанные у костра в ночном лесу, щекочут нервы и вызывают дрожь. Особенно если эти истории о самом настоящем потустороннем зле: о ведьме-людоедке, о найденном проклятом телефоне, о загадочной попутчице с пустой автотрассы и о самой смерти с косой, которую можно повстречать по соседству. Но никто и не подозревает, что самое страшное затаилось в реальности. И за любое зло обязательно наступит кровавая расплата.

Давай разведемся! (16+) - комедия. Фото: скриншот с трейлера фильма

Давай разведемся! (16+) - комедия. Фото: скриншот с трейлера фильма

Давай разведемся! (16+) - комедия.

Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности…

ИСТОЧНИК KP.RU

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