Бюджет Хабаровского края: госдолг снижен, темп роста доходов превысил темп роста расходов

На заседании Законодательной думы в первом чтении принят законопроект об исполнении краевого бюджета за 2019 год. Забегая вперед, скажу, что работу правительства региона в общем и минфина в частности депутаты оценили положительно. Тем не менее обсуждение фактического исполнения главного финансового документа края было достаточно оживленным как на заседании регионального парламента, так на предшествующем ему заседании профильного комитета Думы - по бюджету, налогам и экономическому развитию.

СНИЖАЕМ БРЕМЯ ДОЛГОВ

Пожалуй, одно из важнейших достижений – снижение государственного долга края и расходов на его обслуживание.

- Удалось снизить госдолг Хабаровского края с 66,3 процента до 64,9 процента, то есть до 51,9 миллиарда рублей, - докладывал на первом чтении депутатам Валентин Костюшин, министр финансов Хабаровского края.

Сообщение вызвало оживление в зале. Вопрос государственного долга Хабаровского края муссируется с 2018 года. Край за предыдущие годы накопил солидную сумму задолженности и, что самое неприятное для бюджета, в основном это коммерческие кредиты. Снижение госдолга – один из главных вопросов на повестке дня правительства Хабаровского края и депутатов. В июне краевые парламентарии направили обращение к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением реструктуризировать государственный долг краю.

Министр финансов Хабаровского края вызвал оживление в зале, сообщив о снижении госдолга. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- За счет чего удалось региону снизить государственный долг в 2019 году? - попросила уточнить Ирина Зикунова, спикер краевого парламента.

- Работа с банками, досрочное погашение основной суммы долга, реструктуризация кредитов из коммерческих банков в государственные, - объяснил министр финансов. – В целом обслуживание госдолга снижено на один миллиард рублей по итогам года.

НАРАЩИВАЕМ ДОХОДЫ И ПЛАНИРУЕМ РАСХОДЫ

Вторая хорошая новость – в отчетном году темп роста доходов впервые за последние три года превысил темпы роста расходов. Доходная часть выросла за счет роста зарплат и, соответственно, поступлений налога на доходы физических лиц. Возросли показатели доходов по налогу на прибыль – поступило в бюджет 18 миллиардов рублей, по акцизам – поступило 10,7 миллиарда. Оптимистичные показатели, учитывая общую непростую экономическую ситуацию.

Основной блок уточняющих вопросов депутатов к представителям правительства края касался недоосвоения средств. Тут необходимо объяснить, почему этому вопросу уделяется много внимания. Сумма по каждой статье расходов закладывается на основе анализа предыдущих лет, текущих и прогнозных потребностей.

Недоосвоение средств может происходить по разным причинам. Возможно, переоценили свои силы и завысили планы – тогда на следующий год по этой статье нужно закладывать меньше денег. Высвободившиеся средства направить на другие нужды. А возможно, плохо работали, значит, нужно найти «слабое звено» и подтянуть его. Бывает, что вмешивается природа, как было у нас в 2013 году и в 2019 – наводнения на Амуре вынудили власти скорректировать планы.

Так, по словам Владимира Кондрашова, председателя контрольно-счетной палаты Хабаровского края, в 2019 году пошло отставание по исполнению программ по водоснабжению населения. Он отметил, что были нарушения сроков строительства, слабый контроль со стороны органов власти, некачественные проекты и наводнение.

Недоосвоенные средства в графе спорт и физическая культура – это, в основном, деньги, выделенные на строительство Дворца самбо. Как мы знаем, там были проблемы с проектом и с качеством выполнения работ. Сейчас все вопросы решены.

Бюджет-2019 депутаты краевой думы приняли единогласно во втором и третьем чтениях. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

УПРАВЛЯЕМ ФИНАНСАМИ КАЧЕСТВЕННО

В целом, комментируя итоги обсуждения, Ирина Зикунова отметила, что принятие законопроекта об исполнении бюджета за 2019 год – один из ключевых вопросов в жизни Хабаровского края.

- Нужно констатировать, что результаты работы с финансами края по итогам 2019 года – успешны. Мы имеем хорошее опережение налоговых доходов, прежде всего двадцатипроцентное приращение по налогу на прибыль, такое же по акцизам. Несомненно, высоким достижением финансовых властей и правительства края нужно признать сокращение дефицита бюджета в 2,6 раза и сокращение уровня государственного долга края по отношению к объему бюджета, - перечислила спикер краевой думы. - Хочется пожелать, чтобы этот курс на вдумчивое, качественное, благоразумное управление краевыми финансами продолжился и в дальнейшем. В 2020 году нам тяжеловато, беспокойство по исполнению доходной части бюджета есть. Но обороты по основным отраслям хорошие.

После еще нескольких уточняющих вопросов было объявлено голосование по бюджету-2019. Большинством голосов документ принят. Не за горами верстка бюджета-2021.