2020-07-03T06:11:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в ЕАО на 3 июля 2020: число излечившихся 353

В Биробиджане планируют обновить городской парк культуры и отдыха
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Новости по коронавирусу в ЕАО на 3 июля 2020: число излечившихся 353Новости по коронавирусу в ЕАО на 3 июля 2020: число излечившихся 353Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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В Еврейской автономной области на 3 июля 2020 года зафиксировали 430 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечились 353 человека, скончалось пятеро, остальные получают лечение.

Кроме Биробиджана больных коронавирусом лечат в городе Облучье - административном центре Облученского района ЕАО. Как сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу, для лечения специалистами применяется аппарат искусственной вентиляции легких. К слову, коечный фонд заполнен менее чем наполовину.

Статистика по ЕАО ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Статистика по ЕАО ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Согласно Яндексу, локальный всплеск заболеваний по коронавирусу в ЕАО произошел 7 июня - за сутки число новых заражений увеличилось на семь случаев. Затем наблюдался спад. Средний показатель заболевших коронавирусом в июле составляет пока «два случая заражения в сутки».

Коронавирус притормозил культурную жизнь областной столицы. Тем не менее в городе стараются создать максимально комфортную среду. Для этого мэрия города подала заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Если участие закончится победой, то на полученные деньги собираются привести в порядок городской парк культуры и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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