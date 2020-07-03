Новости по коронавирусу в ЕАО на 3 июля 2020: число излечившихся 353

В Еврейской автономной области на 3 июля 2020 года зафиксировали 430 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечились 353 человека, скончалось пятеро, остальные получают лечение.

Кроме Биробиджана больных коронавирусом лечат в городе Облучье - административном центре Облученского района ЕАО. Как сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу, для лечения специалистами применяется аппарат искусственной вентиляции легких. К слову, коечный фонд заполнен менее чем наполовину.

Статистика по ЕАО ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Согласно Яндексу, локальный всплеск заболеваний по коронавирусу в ЕАО произошел 7 июня - за сутки число новых заражений увеличилось на семь случаев. Затем наблюдался спад. Средний показатель заболевших коронавирусом в июле составляет пока «два случая заражения в сутки».

Коронавирус притормозил культурную жизнь областной столицы. Тем не менее в городе стараются создать максимально комфортную среду. Для этого мэрия города подала заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Если участие закончится победой, то на полученные деньги собираются привести в порядок городской парк культуры и отдыха.