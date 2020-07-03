Развитию жилищного строительства был посвящен «правительственный час» в Законодательной думе Хабаровского края

В 2020 году на развитие жилищного строительства в Хабаровском крае планируется направить 2,3 миллиарда рублей. Тому, как в регионе реализуется государственная жилищная политика, был посвящен один из вопросов «правительственного часа» в Законодательной думе края.

По словам Натальи Лысковой, и.о. министра строительства региона, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в крае реализуется региональный проект «Жилье». Его цель - увеличить объемы вводимого жилья в 2024 до 409 тысяч квадратных метров.

Развитию жилищного строительства был посвящен «правительственный час» в Законодательной думе Хабаровского краяФото: Законодательная дума Хабаровского края

Воплотить задачу в жизнь помогает госпрограмма «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». В прошлом году по программе было направлено 1,9 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий. Благодаря этому 1073 семьи теперь живут в более просторных и комфортных квартирах. Причем примерно половина из них - молодые семьи. В 2020 году предусмотрено уже 2,3 миллиарда рублей, улучшить жилищные условия сможет 1271 семья.

Денег выделено больше в связи с тем, что в три с половиной раза увеличено федеральное финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Поэтому объем средств вырос до 978 миллионов рублей, из них 514 миллионов выделяет край. Таким образом, из 1271 семьи 983 - именно молодые.

Отметим, что по объему привлечения федеральных средств на эти цели Хабаровский край занимает первое место среди субъектов РФ.

Депутаты задали вопрос: насколько территории массовой жилищной застройки обеспечены инженерной инфраструктурой? Наталья Лыскова сообщила, что в 2019 году Хабаровску предоставлено 113 миллионов рублей на строительство автодорог к 394 земельным участкам для многодетных семей. В 2020 году в краевом бюджете предусмотрено 158 миллионов рублей на эти же цели. В первом полугодии 2020 года было снижение активности застройщиков, сейчас обстановка в жилищном строительстве нормализуется. Уже выдано шесть разрешений на возведение домов общей площадью 62 тысячи «квадратов». А в стадии строительства находятся 517 тысяч квадратных метров жилья. Сроки сдачи по разным объектам - 2020-2022 годы.

Наболевший вопрос - решение проблем обманутых дольщиков. В крае с ним начали активно разбираться в конце 2018 года. Уже были достроены и переданы в собственность несколько проблемных домов, однако работа не закончена. На очереди - микрорайон «Строитель».

Развитию жилищного строительства был посвящен «правительственный час» в Законодательной думе Хабаровского краяФото: Законодательная дума Хабаровского края

Минстрой планирует активное освоение микрорайона «Ореховая сопка» и района улицы Аэродромная (окрестности школы ДОСААФ). Здесь удалось решить очень важный момент: Минобороны России согласилось перенести аэродром с улицы Локомотивная на аэродром Калинка. Краевые власти обратились в Минстрой РФ с просьбой помочь в решении данной проблемы.

Игорь Гудин, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, предложил рассмотреть вариант введения в крае программы реновации, которая уже показала свою эффективность в Москве. На нее, конечно, потребуются федеральные средства.

Наталья Лыскова осторожно заметила, что эта масштабная работа потребует дополнительных денег, потому рассматривать предложение лучше после снятия в крае напряжения с аварийным жильем.

Этот вопрос решается не так быстро, как хотелось бы депутатам. Как сообщила Елена Костенко, замминистра ЖКХ Хабаровского края, до 1 сентября 2025 года нужно расселить 3878 человек. Это 63 460 квадратных метров аварийного жилфонда. На расселение направят 3 миллиарда 758 миллионов рублей.

Александр Бруско, депутат краевой думы, поднял проблему сельских врачей: им предоставляют жилье без особых удобств. Как следствие, намаявшись с печным отоплением и мытьем посуды в тазиках, работники здравоохранения попросту уезжают в города. В таких условиях говорить о качестве и доступности медицины для жителей села не приходится.

По итогам заседания Ирина Зикунова, председатель краевого парламента, дала несколько поручений. Проработать механизмы, которые позволят использовать объекты незавершенного строительства в социальной сфере, предстоит комитету по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК. Комитету по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры нужно изучить эффективность использования участков, на которых развернулись стройки, и держать на контроле сроки возведения социально важных объектов. С вопросом о состоянии жилья, выделяемого сельским врачам, Ирина Валериевна поручила разобраться комитету по вопросам социальной политики. К обсуждению обозначенных проблем и путей их решения парламентарии обязательно вернутся на очередном заседании Законодательной думы края.