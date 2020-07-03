В Хабаровском крае губернатор потребовал серьезно ужесточить наказания для нарушителей противоэпидемических мер

ВСЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ – МЫ БОЛЕЕМ

Статистика по-прежнему не радует. По данным регионального управления Роспотребнадзора жители Хабаровского края продолжают заражаться COVID-19. Так сейчас зарегистрировано 4386 случаев заболевания коронавирусом. Среднесуточный показатель темпов прироста составил 1,9 процента, для сравнения в остальной России он составляет всего – 1,1 процента. Мало того в нашем регионе больше всего заболевших среди самой дееспособной части населения.

- В структуре заболеваемости у нас изменений по сравнению с понедельником особых нет, по-прежнему в регионе заболевает самая активная часть населения, это работающие люди от 30 до 55 лет, - доложила губернатору Татьяна Зайцева, руководитель регионального управления Роспотребнадзора. - В этой группе у нас регистрируется более 60 процентов всех случаев заражения.

Резонный вопрос – что же делать? Если опять закрыть все предприятия, магазины и прочие учреждения на карантин экономика региона просто рухнет.

- Нам не нужно дополнительно ничего закрывать, - подчеркнула Татьяна Зайцева. - Нам надо соблюдать противоэпидемические меры в тех организациях и учреждениях, которые сейчас работают. Так мы проверили тридцать предприятий и учреждений за неделю и у половины из них есть нарушения.

Естественно, главу региона заинтересовало какое наказание понесли нарушители и выяснилось интересное. Всего, по данным краевого минсельхоза, с начала пандемии соответствующие органы провели более 11 тысяч проверок, было выставлено 982 требования об устранении нарушений, и был составлен всего 51 административный протокол.

- У нас все так хорошо все в торговых точках, что всего 51 протокол? - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Посмотрите, что твориться в автобусах, общественном транспорте. Посмотрите, что творится в магазинах, особенно в крупных, сетевых. У скольких предприятий приостановлена деятельность? Ни одного? А почему?

ЗАКРЫВАТЬ, БЕЗ РАЗГОВОРОВ

Выясняется, что так просто приостановить деятельность предприятия или учреждения даже злостно нарушающего режим не получиться. Сначала проверяющие делают предупреждение, если нарушения не устраняются – составляют административный протокол, который отправляется в суд.

«Сколько передано в суд дел о приостановлении деятельности?» поинтересовался губернатор и выяснилось, что таких дел до сих пор нет.

- Записывайте в протокол: сегодня до вечера сформировать группы, - отметил Сергей Фургал. - С завтрашнего дня, в плановом порядке, ежедневно начать проверки учреждений на соблюдение противоэпидемических мероприятий. В случае несоблюдения составлять бумаги и подать в суд на приостановление деятельности. В прямом обращении в суд рассматривать их в первую очередь в течение трех суток.

Так же в протокол записали и предложение мэра Хабаровска Сергея Кравчука, самого недавно выписавшегося из инфекционного госпиталя: заставить водителей общественного транспорта отказывать всем желающим проехать без маски в перевозке. Если же такого обнаружат пострадает перевозчик.

Такие меры по мнению краевой и городской власти помогут наконец нормализовать ситуацию в регионе с распространением коронавируса. Удивительно только что за два месяца карантина их стали применять только сейчас.