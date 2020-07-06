Новости по коронавирусу в ЕАО на 6 июля 2020: число излечившихся 362

В Еврейской автономной области на утро 6 июля 2020 года зафиксировали 438 случаев заболевания коронавирусом. Из общего количества заболевших излечились 362, скончались шестеро, остальные получают лечение.

За сутки в регионе зафиксировано три новых случая заражения COVID-19. Согласно данным Яндекса, с начала июля количество новых заражений в ЕАО в среднем составило 2,4 случая в сутки. Во второй половине июня аналогичный показатель составлял 3, 25 - наблюдается относительный спад.

Статистика по заболеваемости в ЕАО ФОТО: Скриншот Яндекс.Коронавирус

Больных коронавирусом и пневмонией (взрослых и детей) лечат в медучреждениях Биробиджана и города Облучье - административном центре Облученского района ЕАО. В числе прочего специалистами применяется аппарат искусственной вентиляции легких. Зарезервированный коечный фонд (180 койко-мест) пока используется менее чем наполовину - многие больные лечатся на дому амбулаторно.

Карта заболеваемости коронаирусом в ЕАОФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Как сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу, по уровню летальности от COVID-19 (печальный показатель составляет 1,17%) Еврейская автономная область занимает третье место в Дальневосточном федеральном округе, пропустив вперед Забайкальский край (1,33%) и Камчатский край (1,25%).

Напомним, в Биробиджане создали самое большое граффити в честь 75-летия Победы на Дальнем Востоке. Последние штрихи делают художники на стене Биробиджанской ТЭЦ, которая стала ситуационным холстом. По словам старожилов, такого в столице ЕАО еще не было, и новый арт-объект может заинтересовать потенциальных туристов.