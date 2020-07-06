Хабаровские кафе и рестораны массово открывают веранды

Не знаю, как вы, а я люблю посидеть за столиком на улице. Тянешь кофе или более взрослый напиток и отстраненно наблюдаешь за городской суетой. Время растягивается, уходит накопившийся за день информационный шлак. Увы, Хабаровск - не Париж и не Рим, веранды и уличные столики у нас могут работать только летом. Новость об открытии «уличных залов» я каждый раз встречаю с радостью: все, лето!

В этом году новость запоздала месяца на два - коронавирус, будь он неладен. Из-за него хабаровский общепит переживает не лучшие времена: принимать посетителей в помещениях ему пока запрещено. При словосочетании «масочный режим» в контексте процесса еды у меня перед глазами встает кадр из мультика про Винни Пуха: когда он с Пятачком был в гостях у Кролика и, желая показаться воспитанным, повязал Пятачку салфетку на мордочку, помните?

Подобную картину можно увидеть внутри едва ли не каждого хабаровского кафеФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Летняя веранда, где есть естественная циркуляция воздуха, где есть мощный природный дезинфектор - солнечный ультрафиолет, стала для общепита и его клиентов спасением. В середине июня Андрей Веретенников, председатель Союза рестораторов и отельеров Хабаровского края, попросил мэрию Хабаровска упростить разрешительную процедуру по открытию веранд. Напомню, что просто так поставить столик со стульями на улице нельзя. Каждую весну администрации городов объявляют конкурсы на «размещение нестационарных объектов общепита», к коим относятся и веранды. Нужно принять участие в конкурсе, выиграть его, и только тогда возводить подиум, устанавливать зонтики и так далее. Те кафе и рестораны, которые в предыдущие годы обустраивали веранды, успели пройти все стадии согласования. Что же делать остальным?

Мэрия пошла предпринимателям навстречу и упростила процесс получения разрешения. Замечу, что это взаимовыгодный процесс: по оценкам Сергея Кравчука, мэра Хабаровска, в 2020 году бюджет города недополучит 500 миллионов рублей, так что городские власти заинтересованы в активно работающем и вносящем налоги бизнесе. Девятнадцатого июня, напомнили в пресс-службе администрации Хабаровска, был утвержден временный порядок размещения сезонных площадок, примыкающих к стационарным объектам общепита.

- После поступления заявления от хозяйствующего субъекта проводится осмотр места размещения на предмет возможности установки сезонной площадки с участием специалистов нашего управления, комитетов по управлению районами и департамента архитектуры, - объяснила Ольга Щетинина, заместитель начальника городского управления торговли, питания и бытового обслуживания. - Если такая возможность есть, готовится акт осмотра места размещения, который направляется в районные комитеты для дальнейшего заключения договора, после чего площадка устанавливается и проводится ее приемка. Все эти шаги делаются в кратчайшие сроки.

Сейчас в городе работают, по информации мэрии, более 40 веранд. Все они примыкают к стационарным объектам общепита - это важное условие. Поставить столики возле нестационарного объекта власти не разрешат. Прецедент уже есть: из 13 уже поданных заявлений по одному был дан отказ как раз по этой причине. По десяти, как уточнила Ольга Щетинина, заключены договоры, два заявления в работе.

Посетителей хватает - люди соскучились по атрибутам прежней, докоронавирусной жизниФото: Ксения ТУРТЫГИНА

- Приблизительно треть заведений общепита в Хабаровске располагает возможностью открыть летние площадки, - сообщал ранее Андрей Веретенников. - Разработанный в краевом центре временный порядок берет на вооружение Комсомольск-на-Амуре - там тоже будут открывать веранды.

Итак, сорок веранд уже работают, в перспективе их число увеличится до двухсот. Лишь бы у клиентов денег хватило на посиделки в заведениях.