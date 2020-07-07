2020-07-07T05:11:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в ЕАО на 7 июля 2020: число излечившихся 365

Коронавирус не мешает общению с природой - в руки людей попал журавленок
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Коронавирус не мешает общению с природой - в руки людей попал журавленок ФОТО: аккаунт в соцсети Instagram Андрея АверинаКоронавирус не мешает общению с природой - в руки людей попал журавленок ФОТО: аккаунт в соцсети Instagram Андрея Аверина
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В Еврейской автономной области на 7 июля 2020 года зафиксировали 448 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечились 365 человек, скончались шестеро, остальные получают лечение.

Статистика по заболеваемости ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Статистика по заболеваемости ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

В коронавирусные стационары госпитализированы 24 человека, 53 больных лечатся на дому амбулаторно. В областной инфекционной больнице находятся 30 пациентов, в том числе 14 - с диагнозом COVID-19 и 16 - с пневмониями и подозрениями на коронавирус. В больнице города Облучье изолированы 17 человек (десять - с подтвержденным COVID-19, остальные - контактные лица на карантине), - сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Заболеваемости в ЕАО в цифрах Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Заболеваемости в ЕАО в цифрахФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Отметим также, что коечный фонд для больных коронавирусом заполнен в ЕАО на 26,1% (занято 47 мест из 180). На домашнем карантине остаются 114 человек. За последние сутки проведено 70 тестов на новую коронавирусную инфекцию. К слову, во всех больницах области госпитализированы с пневмониями 55 человек, в том числе один ребенок. Лечение аппаратом искусственной вентиляции легких получает один взрослый с диагностированным COVID-19.

Коронавирус не мешает общению с природой - журавленок попал в руки людей в ЕАО. Фотографии забавного пернатого малыша попали в сеть. Пока известно, что птенец находится на попечении Управления по охране и использованию объектов животного мира ЕАО. К слову, разнообразие местной флоры и фауны рассматривается специалистами в качестве одной из предпосылок для развития экологического туризма в ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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