Как вырастить помидоры в Хабаровском крае: инструкция от А до Я

БЕЗ РАССАДЫ НЕ ОБОЙТИСЬ

Первое, что нужно знать о помидорах - это теплолюбивое растение, поэтому чтобы вырастить хороший урожай в нашем климате, нужно начинать с рассады. В последних числах марта необходимо тщательно подготовить землю для будущих всходов. Для этого землю обогащают - смешивают вместе с минеральными удобрениями, перегноем и торфом и засыпают в рассадные ящики. Последние можно сколотить из досок или купить в любом магазине для садоводов и огородников, там же вам предложат любые удобрения на выбор. После этого ящики ставятся на подоконник, чтобы земля хорошенько прогрелась (для этого обычно достаточно двух-трех дней).

В начале апреля, приблизительно с 5 по 10 число высеваются семена. Их раскладывают рядочками в прорытые бороздки, по два семечка в ямку на небольшом расстоянии друг от друга. Земля при этом должна быть теплой и влажной - не забудьте пролить ее водой. Затем бороздки присыпают землей и закрывают полиэтиленом для создания парникового эффекта.

- Я беру свои собственные семена, не покупные. Каждую осень я выбираю на грядках кусты, на которых выросли крупные, спелые красные помидоры. Такие плоды я срываю, приношу домой, раскладываю на подоконнике. И когда они становятся мягкими, выбираю семена на будущий сезон. Семена промываю и раскладываю на бумагу для просушки. Временами их нужно переворачивать, чтобы они сохли равномерно, - рассказывает Екатерина Голованова, жительница Хабаровского края, всю жизнь посвятившая работе на земле. - И таким же образом собираю семена из более мелких сортов помидоров - розовых, красных, желтых и черных.

Первые всходы появляются через 5-10 дней, и после этого пленку с ящиков нужно снять и оставить их в солнечном месте. Взошедшие растения нуждаются в умеренном поливе по мере подсыхания земли.

С ПОДОКОННИКА - В ПАРНИК, ИЗ ПАРНИКА - НА ГРЯДКИ

Через 10-14 дней после всходов ростки пересаживают в более просторные объемы, для этого как нельзя лучше подойдет парник, который необходимо заблаговременно обустроить на огороде. Помидоры рассаживают парно на расстоянии 2-3 сантиметров между кустиками. После этого парник закрывают и постоянно наблюдают за всходами - периодически поливая и рыхля почву. В парнике помидоры остаются на две-три недели, потом подросшую рассаду переносят из парника на грядки.

В парнике помидоры остаются на две-три недели, потом подросшую рассаду переносят из парника на грядкиФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В последних числах мая или в начале июня (в зависимости от наступления тепла) производят высадку рассады непосредственно в грунт.

- Рассаду сажают в лунки, в которые предварительно добавляют удобрения - две-три горсти золы, немного перегноя и по ложке фосфатных, калийных или азотных удобрений, - рассказывает Екатерина Тимофеевна. - Не забудьте перед посадкой налить в каждую лунку до литра воды. Прямо в воду корнями помещаются наши растения и засыпаются землей. Помидоры мы высаживаем по одному кустику с интервалом в 40-50 сантиметров. При этом расстояние между рядами помидоров должно быть не менее 70 сантиметров, чтобы между растениями было достаточно свободного пространства и света.

После того, как растения хорошо укоренятся - примерно через неделю-полторы - нужно сделать первую прополку, чтобы удалить сорняки и взрыхлить землю. В этот момент также вносят первую минеральную подкормку - суперфосфат 15-20 граммов, калий и азот. Следующий этап - полив и окучивание. Для этого тяпкой вокруг кустов нагребаются достаточно высокие холмики, чтобы корни помидоров имели пространство для роста.

ОКУЧИВАЕМ И ПОДВЯЗЫВАЕМ

В течение июня и июля за помидорами необходимо наблюдать, убирать лишние веточки, чтобы кусты росли высокими, избавляться от вредителей. Помидоры, помимо прочего, подвержены фитофторозу - грибковому заболеванию, вызываемому грибами Phytophthora, которые распространяются при помощи зооспор. Споры смываются дождями в почву и поражают как подземные (клубни), так и надземные части растений (листовые пластинки, стебли и плоды) через механические повреждения и ранки, нанесенные вредителями. В случае с помидорами листья и стебли желтеют и засыхают - такие листья нужно регулярно удалять и сжигать, а помидоры в следующем году посадить в другом месте, чтобы избежать повторного заражения.

Один из важных этапов ухода за растениями - это подвязка, так как помидоры не могут расти без опорыФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Один из важных этапов ухода за растениями - это подвязка, так как помидоры не могут расти без опоры. Для подвязки используют деревянные, пластиковые или металлические колышки - их основательно устанавливают в земле возле каждого куста - затем стебель помидора аккуратно привязывают в нескольких местах к опоре. Не затягивайте веревочки слишком туго - иначе вы можете повредить растения.

СБОР УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКА

Помидоры начинают созревать в начале августа - в этот момент их уже можно собирать и есть, главное выбирать самые спелые плоды. Мелкие виды помидоров отлично подходят для закатывания в банки на зиму - их, в отличие от крупных, не нужно дополнительно резать. Помидоры в свежем виде обычно хранятся недолго - для сбора и хранения лучше использовать натуральные ротанговые и ивовые или пластиковые корзины, в них ваш урожай не изомнется и не будет «преть», как полиэтиленовых пакетах.