2020-07-08T04:54:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в ЕАО на 8 июля: число излечившихся 370

Несмотря на коронавирус, жители Биробиджана отдыхают у водоемов, но купаться разрешено только в двух местах
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Новости по коронавирусу в ЕАО на 8 июля: число излечившихся 370Новости по коронавирусу в ЕАО на 8 июля: число излечившихся 370Фото: администрация Биробиджана
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В Еврейской автономной области на 8 июля 2020 года зафиксировали 454 случая заболевания коронавирусом. Из них излечились 370 человек, скончались шестеро, остальные получают лечение.

Статистика заболеваемости коронавирусом по дням ФОТО: Скриншот Яндекс.Коронавирус

Статистика заболеваемости коронавирусом по дням ФОТО: Скриншот Яндекс.Коронавирус

- В коронавирусные стационары госпитализированы 23 человека, 55 больных лечатся на дому амбулаторно. В областной инфекционной больнице находятся 26 пациентов, в том числе 14 - с диагнозом COVID-19 и 12 - с пневмониями и подозрениями на коронавирус. В больнице города Облучье изолированы 15 человек (девять - с потвержденным COVID-19, остальные - контактные лица на карантине), - сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Заражения коронавирусом в ЕАО по районам Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Заражения коронавирусом в ЕАО по районамФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Отметим также, что коечный фонд для больных коронавирусом заполнен в ЕАО на 24,4% (занято 41 место из 180). На домашнем карантине остаются 87 человек. За последние сутки проведено 156 тестов на новую коронавирусную инфекцию. К слову, во всех больницах области госпитализированы с пневмониями 55 человек, в том числе один ребенок. Лечение аппаратом искусственной вентиляции легких получает один взрослый с диагностированным COVID-19.

Количество выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения составляет в ЕАО 270,4 (данные на 6 июля). Это ниже, чем в Забайкальском крае, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Напомним, в Биробиджане разрешено купаться только на двух водоемах. Об этом сообщили в городской администрации. Местных жителей убедительно просят учитывать это обстоятельство и не рисковать здоровьем и жизнью, если отдых хочется провести на непригодной для этого территории. В дальнейшем в областном центре планируется увеличить количество официальных зон массового отдыха, что будет способствовать оздоровлению населения и притоку любителей экологического туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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