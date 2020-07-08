2020-07-08T04:43:24+03:00
Политика

Трансляция ежегодного отчета главы Хабаровского края перед депутатами Закдумы

Сергей Фургал расскажет о результатах работы краевых властей в 2019 году
Александр ШТААЛЬ
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Трансляция ежегодного отчета главы Хабаровского края перед депутатами ЗакдумыТрансляция ежегодного отчета главы Хабаровского края перед депутатами ЗакдумыФото: Правительство Хабаровского края
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Глава Хабаровского края Сергей Фургал сегодня, 8 июля, на внеочередном заседании регионального парламента выступит с ежегодным отчетом перед депутатами региональной Законодательной думы. Губернатор расскажет собравшимся об итогах работы краевых властей в 2019 году, а также огласит приоритеты в развитии экономики и социальной сферы в текущем году, прокомментирует нынешнее положение дел. О предстоящем мероприятии сообщили в пресс- службе правительства региона.

После выступления главы региона представители партий зададут губернатору интересующие вопросы. Также у собравшихся будет возможность обменяться мнениями относительно итогов работы правительства края за отчетный период.

Начало трансляции в 10:00. Также посмотреть отчет можно будет при переходе по ссылке.

Трансляция ежегодного отчета главы Хабаровского края перед депутатами Закдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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