Трансляция ежегодного отчета главы Хабаровского края перед депутатами Закдумы.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал сегодня, 8 июля, на внеочередном заседании регионального парламента выступит с ежегодным отчетом перед депутатами региональной Законодательной думы. Губернатор расскажет собравшимся об итогах работы краевых властей в 2019 году, а также огласит приоритеты в развитии экономики и социальной сферы в текущем году, прокомментирует нынешнее положение дел. О предстоящем мероприятии сообщили в пресс- службе правительства региона.

После выступления главы региона представители партий зададут губернатору интересующие вопросы. Также у собравшихся будет возможность обменяться мнениями относительно итогов работы правительства края за отчетный период.

Начало трансляции в 10:00. Также посмотреть отчет можно будет при переходе по ссылке.