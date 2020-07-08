2020-07-08T07:00:02+03:00
Общество

Помойные реки и дождь в квартирах: в хабаровских бараках настоящее стихийное бедствие

Время тазиков в этих домах наступает всегда, когда начинаются осадки [видео]
Александр ШТААЛЬ
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Помойные реки и дождь в квартирах: в хабаровских бараках настоящее стихийное бедствиеПомойные реки и дождь в квартирах: в хабаровских бараках настоящее стихийное бедствиеФото: Предоставлено очевидцем
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В Хабаровске среда, 8 июля, выдалась дождливой и ветреной. За такой погодой хорошо наблюдать из окна квартиры, где сухо и тепло. Однако жильцам бараков приходится мириться с тем, что стихия пока проникает в их дома через дырявые крыши. В распоряжение редакции попали видеокадры из квартир во время непогоды.

Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 141, кв 8.Предоставлено очевидцем

Авторы видеоматериалов сетуют, что крыши в аварийных домах чинить ни у кого нет желания. Между тем, дождевая вода стекает по перекрытиям, портит обои. В домах наступило время тазиков, баночек и других емкостей в которые можно собирать стекающую и капающую жидкость. Ситуацию в пору назвать стихийным бедствием.

Хабаровск, проспект 60 летия Октября, 115, кв 6.Предоставлено очевидцем

Между тем, вода не только попадает внутрь разваливающихся строений, но и в прямом смысле окружает их со всех сторон. Вода не просто стекается к домам, но и становится помойной рекой. Вместе с водой к постройкам приплывает мусор с местных свалок, которые по странному стечению обстоятельств редко убирают ответственные за это люди.

Вода окружила бараки.Предоставлено очевидцем

Местные жители жалуются, что без болотников по этим стихийно образовавшимся водоемам не пройти. Такое положение дел наблюдается в этом районе не первый раз, однако жильцы стоически переносят тяготы и надеются, что однажды и им посчастливиться наблюдать за непогодой из окна теплой и благоустроенной квартиры.

Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 200.Предоставлено очевидцем

К слову, даже в такой ситуации люди не теряют оптимизма. В шутку один из жильцов заметил: «Может нам жилье дадут, как подтопленцам!?»

ИСТОЧНИК KP.RU

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