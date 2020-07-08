Помойные реки и дождь в квартирах: в хабаровских бараках настоящее стихийное бедствие

В Хабаровске среда, 8 июля, выдалась дождливой и ветреной. За такой погодой хорошо наблюдать из окна квартиры, где сухо и тепло. Однако жильцам бараков приходится мириться с тем, что стихия пока проникает в их дома через дырявые крыши. В распоряжение редакции попали видеокадры из квартир во время непогоды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789231" frameborder="0"></iframe> Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 141, кв 8.Предоставлено очевидцем

Авторы видеоматериалов сетуют, что крыши в аварийных домах чинить ни у кого нет желания. Между тем, дождевая вода стекает по перекрытиям, портит обои. В домах наступило время тазиков, баночек и других емкостей в которые можно собирать стекающую и капающую жидкость. Ситуацию в пору назвать стихийным бедствием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="864" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789232" frameborder="0"></iframe> Хабаровск, проспект 60 летия Октября, 115, кв 6.Предоставлено очевидцем

Между тем, вода не только попадает внутрь разваливающихся строений, но и в прямом смысле окружает их со всех сторон. Вода не просто стекается к домам, но и становится помойной рекой. Вместе с водой к постройкам приплывает мусор с местных свалок, которые по странному стечению обстоятельств редко убирают ответственные за это люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789233" frameborder="0"></iframe> Вода окружила бараки.Предоставлено очевидцем

Местные жители жалуются, что без болотников по этим стихийно образовавшимся водоемам не пройти. Такое положение дел наблюдается в этом районе не первый раз, однако жильцы стоически переносят тяготы и надеются, что однажды и им посчастливиться наблюдать за непогодой из окна теплой и благоустроенной квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789234" frameborder="0"></iframe> Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 200.Предоставлено очевидцем

К слову, даже в такой ситуации люди не теряют оптимизма. В шутку один из жильцов заметил: «Может нам жилье дадут, как подтопленцам!?»